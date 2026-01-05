臘腸犬墜落重傷痛苦哀嚎 新北動保處重罰飼主12萬8千元

248260105a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市新莊區日前發生1起臘腸犬自3樓陽台墜落1樓重傷案件，飼主因搬遷至新住處，將犬隻獨留於尚未熟悉且未設防護措施的環境，導致犬隻從欄杆縫隙墜落，當場痛苦哀嚎。樓下住戶聽聞後立即通報動保處前往搶救，臘腸犬經獸醫師診斷為骨盆骨折且傷勢嚴重，恐有終身癱瘓之虞。動保處在醫療過程中多次聯繫，該名飼主卻不聞不問，始終未即時探視或安排後續照護。

針對飼主的冷漠態度，動保處認定其對受傷犬隻未盡基本照護義務，已構成棄養行為。這項案件隨即移請新莊警分局福營派出所通知飼主到案說明，動保處依據相關事證，確認飼主在動物發生意外受傷後仍未履行責任。經進一步查證，該名飼主對於臘腸犬的各項法定照護責任均嚴重缺失，動保處決定依據動物保護法及動物傳染病防治條例採取最嚴厲處分。

調查發現，飼主違反動物保護法第5條第2項未提供安全生活環境，以及同條第3項棄養動物，還查有未辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理等情事。此外，該犬隻也未依動物傳染病防治條例完成狂犬病預防注射。動保處針對上述違規行為合計重罰12萬8000元罰鍰，並命飼主接受3小時動物保護教育課程。此外，該名飼主已被列入黑名單，終身不得再飼養任何犬貓。

動保處強調飼主對動物負有終身照護責任，一旦發生意外更應即時提供必要醫療，絕不可置之不理。由於犬貓天性好奇，對陌生環境尤其容易發生危險，動保處呼籲民眾在搬遷或環境變動時，務必事先完成陽台、窗戶及高處空間的安全防護措施，絕對不可將寵物獨留於未設防的環境中。未來動保處將持續結合地方力量加強宣導，要求飼主展現應有責任感，防止類似墜落憾事再次發生。

新北市動保處最後提醒，保護動物安全是飼主法定的基本義務，任何疏忽都可能造成不可挽回的重傷。115年1月5日起相關管理規範與執法標準將持續嚴格落實，民眾若發現有虐待或棄養動物的情形，應立即向動保處通報。動保處將秉持零容忍態度查處違法飼主，確保每隻毛寶貝都能在安全的環境中生活，共同建構新北市成為動物友善城市。

