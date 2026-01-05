臘腸犬意外墜樓未聞問 狠心飼主遭動保處重罰12.8萬、終身禁養犬貓

臘腸犬經過治療後，情緒較為穩定。動保處提供



新北市新莊區日前發生臘腸犬自高處墜落重傷事件，飼主日前搬到新住處後，將飼養的臘腸犬獨自遺留在還不熟悉環境的新家中，導致犬隻從三樓欄杆縫隙墜落一樓，當場痛苦哀嚎。樓下住戶聽聞後，立即通報新北市動保處前往處理，儘管經過救治後順利保住性命，不過飼主卻對臘腸犬不聞不問，治療過程中完全未前往探視，也未安排後續照護事宜，最後被動保處重罰12萬8千元，並列入黑名單，終身不得再飼養犬貓。

動保處指出，邱姓飼主日前搬遷至新住處，並將臘腸犬獨留於尚未熟悉且未設防護措施的環境中，導致犬隻意外自三樓陽台欄杆縫隙墜落至一樓，當場痛苦哀嚎，動保處接獲樓下住戶通報後，趕緊到場將犬隻帶回救治，發現有骨盆骨折等傷勢，情況相當嚴重、恐有癱瘓之虞。

飼主將臘腸狗獨自遺留在還不熟悉的環境中，導致犬隻從欄杆縫隙掉落地面。動保處提供

新北動保處表示，當下第一時間就通知邱姓飼主到場，以便說明犬隻傷勢及後續醫療照顧需求，不過邱姓飼主並未及時到院探視或妥善安排後續照護事宜，經多日聯繫與查證後，仍未見履行基本照護責任，已構成棄養行為。後續經新莊分局福營派出所通知飼主到案說明後，動保處依事證認定其違反多項動物保護相關法規。

剛送至醫院時，情緒看起來相當萎靡。動保處提供

動保處指出，飼主違反《動物保護法》第5條第2項未提供動物安全生活環境，以及同條第三項棄養動物，並涉及未辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖處理，以及未依《動物傳染病防治條例》完成狂犬病預防注射等情事，依法裁處合計12萬8千元罰鍰，並命其接受3小時動物保護教育課程，同時列入黑名單，終身不得再飼養犬貓。

新北市動保處長楊淑方表示，飼主對動物負有終身照護責任，動物發生意外受傷時，更應即時提供必要醫療與妥善照顧。犬貓對陌生環境具有高度好奇心，搬遷或環境變動時，務必完成陽台、窗戶及高處空間的安全防護，避免獨留寵物於未設防環境中，以防憾事再度發生。

動保處獲報後，緊急移送犬隻並進行治療。動保處提供

