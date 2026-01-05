臘腸狗墜樓恐癱！ 動保處轟飼主「不聞不問」罰12萬8

新北新莊區有民眾通報，一隻臘腸狗從3樓摔下來。（圖／東森新聞）





新北新莊區有民眾通報，一隻臘腸狗從3樓摔下來，不斷哀嚎，動保處立刻到場協助送醫，小狗傷勢嚴重，恐怕會終身癱瘓。事後調查，飼主自稱剛搬家，狗還沒熟悉環境，才從陽台欄杆縫隙鑽出來。但後續他卻不聞不問，甚至沒來探視，動保處認定他已經構成棄養、違反多條動保法，總計裁罰12萬8000元，並列為黑名單，終身不得飼養毛小孩。

狗狗面露驚恐，想坐卻直接癱倒，因為剛剛從3樓掉下來，當場骨盆骨折。員警vs.目擊民眾：「狗狗掉到二樓的屋簷，然後又滾下來。」

員警獲報有臘腸狗墜落趕抵現場，同時通報動保處，飼主卻不在家。員警：「我們要通知她到案說明，就算不是她丟的，她也有沒有盡到照顧的義務啦。」

事發在一個多月前，也就是11月23日晚間7點多，附近居民聽到巨響，接著就聽到狗狗不斷哀嚎。

飼主樓下鄰居：「其他鄰居以為是我養的，然後掉下來，我下來的時候牠已經癱在這個位置了，從遮雨棚再掉到車上滾下來，我就回家拿紙箱、拿棉被給牠蓋。」

附近民眾：「可能是剛搬過來，狗狗對環境不清楚（不熟悉）。」

飼主沒有做好防護，臘腸狗被獨自留在家，疑似從欄杆縫隙墜落，動保處立刻將犬隻帶回救治。儘管保住性命，但傷勢嚴重，恐怕會癱瘓，離譜的是第一時間通知飼主到場，要說明傷勢和後續醫療照顧，飼主卻不關心，甚至沒來探視。

事發就在新北新莊區的巷弄內，事隔一個多月，飼主還是對小臘腸狗不聞不問，甚至附近居民透露她已經搬家。附近民眾：「她好像養了很多年了，那隻狗好像已經10幾歲了，她自己說她很捨不得。」

嘴上和鄰居說捨不得，但行為卻看不出來，動保處認定飼主已經構成棄養行為，並違反多條動保法，沒有提供安全生活環境，沒有辦理寵物登記等等，總計裁罰12萬8000元，並且將飼主列入黑名單，終身不得再飼養犬貓。好在臘腸狗現在有愛心人士收養，定期帶牠針灸復健，給牠一個溫暖的家。

