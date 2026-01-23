臟器切小塊沖馬桶！菲籍移工「開腸破肚」屠宰同鄉女友 狠男逃死定讞

菲律賓移工馬克宰殺女友逃死定讞。資料照。廖瑞祥攝



菲律賓移工馬克2023年7月和同鄉女友蜜雪兒談判失敗，竟勒殺女友並拿螺絲起子刺殺對方，接著竟用殘忍的殺豬法屠宰，他先用「切肉刀」支解及割下臟器沖馬桶，一審依家暴殺人罪判無期徒刑，他在二審辯稱自己尚可教化卻被打臉，最高法院駁回上訴。全案定讞。

調查指出，住在桃園的移工馬克懷疑女友蜜雪兒另結新歡，兩人於2023年7月17日相約在蜜雪兒租屋處談判，馬克發狠掐住女友脖子並壓制，隨後拿出預藏的一字形螺絲起子猛刺其腹部、胸口和頸部，導致蜜雪兒大量出血而死。

馬克兇性大發，旋即找來切肉刀，並將蜜雪兒拖進廁所開腸破肚，他將蜜雪兒的臟器切小塊沖入馬桶，令切下右膝、右小腿和右腳，將右腿骨丟到放垃圾的子母車中，並快速清洗現場。馬克離開後還拿走蜜雪兒的皮夾及兩支手機，蜜雪兒的同事隔天看她沒到班，察覺有異，才報警戳破此案。

檢方將馬克依家暴殺人、毀屍及竊盜罪起訴，全案由桃園國民法庭審理。馬克在一審應訊時認罪，他表示和蜜雪兒交往過程中自尊心受損，他知道自己錯了，由於夢到死者想來殺他，因此經常禱告希望天主原諒他；除此之外，馬克也當庭向家屬道歉，但家屬不接受，要求法院判死。不過，即使他出庭表達懺悔，但根據量刑鑑定報告顯示，他認為自己只需要判4到5年就好。

一審國民法官狠打臉，痛斥他雖坦承犯案，但迄今沒有和解，而鑑定發現他的矯正教化可能性很低，卻有高度再犯風險，因而重判無期徒刑、褫奪公權終身。至於毀損屍體的部分一審判4年6月、竊取財物則判4月。

檢方堅決主張判死刑，馬克則認為判太重，檢辯均上訴二審。

二審開庭時，馬克的委任律師團主張，量刑鑑定報告沒有斟酌對他有利的部分，另認為依據看守所輔導紀錄，他仍有教化空間。但告訴代理人火速打臉，認為看守所的輔導時間很少，根本看不出來是否有可能受教化。二審認為他沒有合法減刑的理由，因而駁回上訴。最高法院認為原審認事用法沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

