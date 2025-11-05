臥床病患口腔悲歌 10年沒看牙「一張嘴竟有蛆蠕動」

長期臥床的失能及身心障礙者，因行動不便常無法獲得適當的牙科照護，許多人甚至十多年未曾看過牙醫。恩主公醫院牙醫部主任范綱信投入居家牙醫服務後發現，這些患者不僅面臨嚴重的牙齒潰爛問題，甚至有人口腔內長出蛆蟲，一張開嘴連家人都嚇一大跳，顯示臥床病患口腔健康問題亟待重視。

長期臥床的失能及身心障礙者，許多人十多年未曾看過牙醫，甚至有人口腔內長出蛆蟲。 （示意圖／Pixabay）

根據《聯合新聞網》報導，台灣臥床者平均臥床時間達七至八年，政府開辦居家牙醫計畫後，范綱信成為第一批投入的醫師之一。他表示，當初會跨出診間、走進患者家中，起因於社區護理人員問他：「臥床老人及病患家屬一直問他們的牙齒怎麼清潔？」范綱信發現這問題確實嚴重，初期便自發組成免費外出團隊，針對家屬與外籍看護進行口腔照護指導。

廣告 廣告

自2011年健保局「到宅牙醫」計畫開辦，民眾向各縣市牙醫師公會申請獲核可，就會分派醫師到家治療。范綱信一開始便投入治療工作，發現許多臥床病患十多年未見牙醫，牙齒潰爛、蛀牙情況十分嚴重。他指出，超過五年沒看牙醫的患者，口腔結石量會非常大，有些人不僅牙齒蛀光、斷掉，甚至口腔長出蛆蟲在嘴裡蠕動，讓家人和醫師都感到震驚。更有病患因長期未治療，即使未張口也口臭難忍，家人不敢靠近，甚至需要點精油來除臭。

新北市一名七十多歲的臥床老先生，臥床超過八年，活動假牙早已鬆動，咀嚼時疼痛難忍，多年來只能隱忍痛楚，不敢吃需要咬的食物。直到申請居家牙科服務後，范綱信團隊克服萬難，將他送往醫院進行植牙手術，並在之後的七年多時間裡定期到宅為他檢查、清潔及調整。老先生表示，「重新嘗到食物滋味，值了」。

2011年健保局 「到宅牙醫」 計畫開辦， 民眾向各縣市牙醫師公會申請獲核可，就會分派醫師到家治療。（示意圖／Pixabay）

金山地區一位脊髓損傷患者臥床十多年從未洗牙，在接受居家牙醫服務後感嘆道：「感覺到牙齒的存在了，非常不錯。」台大金山分院牙科主治醫師吳芳育認為，到宅洗牙能幫助許多這類病患，避免牙齒因長期缺乏治療而潰爛感染，甚至蛀光。

居家牙醫服務過程中也面臨諸多挑戰。有些臥床民眾從未看過牙醫，上下排牙齒全被厚厚一層結石包覆，有如萬里長城，診治過程相當辛苦且耗時。甚至有長期臥床患者因太久沒張開嘴巴，在治療過程中下巴突然脫臼，牙醫師邱上廷必須在深夜緊急為病患進行復位處理。

到宅牙醫計畫推動十四年，目前全台僅一六三位符合資格牙醫實際執行治療，不到總數百分之一，有患者苦等半年以上，也有醫師個案數不多，分配不均。范綱信建議兩點解決目前困境，一是中央要減少過多限制，比如二個月只能去一次，還要先申請核准，治療不夠即時且效能受限。

第二目前服務對象限三大類，中度身心障礙者部分應擴大。另外，符合資格卻住在安養之家、老人院、護理之家「機構」，須由機構派車把病患送到醫院；但機構往往因人力有限、無適合車輛載送，一拖再拖。「這是一個很難獲利的項目，花很多時間，治療項目卻只有一點點，很辛苦，又有風險。」剛投入的年輕醫師台大醫院金山分院牙科主治醫師吳芳育也感嘆，治療後患者可能又牙痛，需再治療，但健保兩個月一次限制，也是問題所在。

延伸閱讀

太子集團被瓦解最新！天旭負責人王昱棠將移送北檢複訊

韓團QWER世巡開跑門票秒殺 台北站宣布加場福利滿滿

遭太空微小碎片撞擊！陸「神舟二十號」延後返回地球計畫