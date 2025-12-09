臥床逾10年！蔡英文重要左右手離世 傳昨辦告別式

前總統蔡英文的前機要張祥慧傳出離世消息。（圖／蔡英文臉書）





前總統蔡英文的前機要張祥慧因車禍導致腦傷，臥床逾10年，日前傳出她已經辭世，並於昨（8）日舉行告別式，讓民進黨內部不少與她相識的人十分感慨。張祥慧在2000到2014年擔任蔡英文最重要的幕僚，因此跑陸委會跟民進黨的記者也都熟識。

張祥慧在2014年6月中在台北市長安東路，不幸遭機車撞上導致腦部受傷，雖然保住一命但沒能再醒過來，據傳蔡英文也多次私下探視。張祥慧出車禍隔天，蔡英文同時間也臨時取消輔選行程，不過蔡辦澄清是當時新北市長候選人游錫堃臨時去開會才會延後輔選行程。但倆人的交情還是可以從日常互動看出來。

張祥慧和蔡英文是英國倫敦政經學院的校友，張祥慧返台後進入當時政府國貿系統負責對外談判的部分，她在蔡英文在1995年擔任公平交易委員會委員時熟識，逐漸成為蔡英文最親近的左右手，蔡英文陸續出任陸委會主委、行政院副院長、民進黨主席，以及2012年的總統大選，張祥慧都是她身邊最親近的幕僚。

據傳，蔡英文剛出任陸委會主委時，還不是很適應與媒體互動，有次蔡英文在跟記者聊天，有人問她平時喜歡吃什麼，蔡英文一下子回答不出來，竟轉頭問張祥慧「我喜歡吃什麼」，可見兩人之間交情甚好。

