「臥底任務」取款！女領百萬拒交 同夥當街強搶

一名女子身揹百萬現金，卻當街被搶錢，警方火速到場釐清狀況。





北市民生東路附近，有民眾報案說一名女子身揹百萬現金，還當街被搶劫，警方到場時，女子供稱他接到假檢警的電話，要求他「扮演臥底」，幫忙辦案領錢，她察覺不對，才會帶著錢想逃跑，但警方根本不採信，尤其進一步追查，還發現搶錢的收水手，涉嫌毒駕，將兩人送辦。

大白天的北市街頭，有民眾向警方通報，一名女子身揹百萬現金，卻當街被搶錢，警方火速到場釐清狀況。

員警vs.涉案車手：「怎麼了是怎麼樣，哪個警察，（被詐騙），你被詐騙喔，好那...多少錢，（一百萬現金在哪邊）。」女子自稱被詐騙，說詐團成員佯裝成假員警，要他配合辦案取款，還來把現金搶走，但員警越聽越不對勁，認為他根本是詐騙同夥。

員警vs.涉案車手：「（是車手），先帶回去帶回去，誰叫你去拿的，是警察嗎，你怎麼知道他是警察，這樣子...，警察叫你去拿就去拿，你跟他認識嗎，你有看見碰到過他嗎，沒有嘛...。」

面對員警連續追問，女子一題都無法回答，警方更加確定，他就是來提款的車手，下游還有詐騙同夥，準備接手取款。

事發在上個月22號，北市民生東路附近，這名44歲的王姓女車手向警方供稱，有假檢警和偵查隊長打給他，要他當臥底協助辦案，幫忙領100萬現金，領完要交給另一名，28歲的蘇姓同夥，但他領完後，沒有依規定上車，疑似想黑吃黑帶著錢逃跑，詐團同夥一發現問題，立刻上前阻止並當街搶錢，直到有人報警，蘇姓同夥才裝沒事，躲到旁邊旁觀，最後還是被現場目擊者，揪出來說他也有參與。

員警：「不然你跑來這裡要幹嘛，先帶他回去，因為有人說是他有參與，還是怎麼樣的。」

警方在詐團同夥車上，發現K他命，快篩也呈陽性確定毒駕，車輛立刻被查扣。

但女車手被逮後表示，自己拿錢到一半，發現漏洞百出，擔心自己被當車手，才不願交回百萬贓款，警方認為案情不單純，仍將兩人依詐欺洗錢等罪嫌移送偵辦，並持續向上溯源釐清案情。

