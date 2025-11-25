臥底動真情？女警埋伏極端動保組織5年 竟戀上監控對象閃婚隱居
英國倫敦警察廳特別示威小組（SDS）前成員，代號為「特工26號」的臥底警員克里斯汀·格林（Christine Green，化名），1994年以前潛入一家極端動物保護組織「動物解放陣線」（Animal Liberation Front），時間長達5年，最終竟假戲真做，與一名成員發展出戀愛關係，甚至結為連理，隨後定居於瑞典。
根據英國《鏡報》、《每日郵報》報導，克里斯汀熱忠參與動保活動，面對外人總是笑容滿面，且相當健談，她時常川著工裝吊帶褲、紮染T恤與軍靴，自稱是快遞員，開著貨車接送動保人士到反皮草、抗獵狐等抗議活動現場，也時常幫忙管理財務，獲得不少動保團體成員的信任。然而，她的真實身分卻是倫敦警察廳旗下「特別示威小組」（SDS）成員。
該組織於1968年成立，任務是潛入上百個遭政府列管的抗議團體進行秘密監控，克里斯汀是小組中為數不多的女性成員，也因為受到法律限制，她的真實身分無法曝光。然而，她也是唯一與監控對象發展出親密關係的女性臥底。
據悉，與克里斯汀發展出關係的男子為「動物解放陣線」中的核心人物，曾在1993年在狩獵現場，用頭撞斷一名獵人的鼻梁遭判入獄，兩人在克里斯汀擔任臥底期間就已熱戀。
2000年，克里斯汀突然退出動物權運動，告知活動人士自己要到澳洲參加好友的喪禮，隨後也退出警方行列，與該名男子搬往英國康沃爾同居，隨後定在瑞典。
克里斯汀的任務始於1994年11月，持續將近5年時間，2018年，克里斯汀的假名正式曝光，相關公開文件顯示，她曾獲授權，於1998年參與一場造成6000隻水貂放生活動，短短幾週時間，這群水貂擴散至方圓64公里區域，嚴重影響生態。
倫敦警察廳事後致歉，承認未事先知會當地警方，引起外界批評警方揭露克里斯汀的身分，卻未公開指揮官名單，克里斯汀則強調，多年臥底工作已造成嚴重心理創傷，並向曾經信任她的動保人士公開道歉。
如今，克里斯汀與先生、3隻寵物狗在瑞典過著隱居生活，對所有媒體聯絡都一一拒絕。
