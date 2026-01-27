臥底同志會館 涉媒介性交易倉庫起獲性愛裝備

cnews204260127a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第六警分局員警，日前在轄內西屯區，破獲一起涉嫌經營同性色情場所。第六警分局表示，這處名為男性交友休憩空間，疑專供同性從事性行為。員警除查獲涉嫌提供性交易場所的44歲姚姓負責人，也起獲大量店內提供給客人使用的保險套、潤滑液、蒙面面具等物，全案訊後依法送辦。

警方調查，這處會館表面上為男性交友休憩空間，實際上卻收取入場費，讓消費者，自由進出從事色情活動。警方為掌握事證，事前派員假扮同志客人潛入蒐證，歷經多日觀察與蒐集資料，終於確認場所內，確實涉及不法情事。搜索當日，警方組成專案小組，一舉攻堅闖入現場，查扣不法所得、工作手機，以及店內提供給客人使用的保險套、潤滑液、蒙面面具等物。

警方表示，行動前假冒「客人」身分入內，過程中必須自然融入對話與互動，稍有不慎，就可能引起店家懷疑，並在昏暗燈光與擁擠環境中長時間觀察、記錄進出人員，辛苦程度不亞於臥底任務，等掌握足夠證據後，才在時機成熟時出動，成功查獲會館內的不法行為。

第六警分局強調，任何涉及妨害風化的營業行為均屬違法，將持續加強稽查與蒐證，杜絕色情行業影響社會風氣。

照片來源：台中市警方提供

