臥底女警變妻子！滲透極端組織5年「假戲真做」 閃婚監控對象隱居小島

英國警方2018年揭露克莉絲汀身分，文件顯示造成生態破壞的1998年漢普郡水貂放生事件，克莉絲汀也曾參與其中。示意圖，美聯社



英國倫敦警察廳特別示威小組（SDS）前成員、代號「特工26號」的臥底警員克莉絲汀格林（Christine Green，化名），自1994年起以虛構身分潛入極端動物保護組織「動物解放陣線」（Animal Liberation Front，簡稱ALF），時間長達5年，在這段時間內克莉絲汀不僅成功深入核心圈，甚至還和一名激進分子發展出感情，最終假戲真做、結為連理。目前兩人定居於瑞典一處偏遠島嶼，過著遠離世俗、不與人來往的生活。

根據《每日郵報》報導，當年克莉絲汀身穿拼布吊帶褲、紮染T恤與軍靴，自稱是快遞員，並活躍於反皮草與獵狐抗議活動現場，駕駛廂型車協助運送物資，並負責處理財政事務。以環保運動志工身分潛入的克莉絲汀當時迅速獲得團體成員信任，甚至還和團體內成員發展出感情，然而在動保行動現場擔任志工的克莉絲汀，其實是倫敦警察廳旗下「特別示威小組」（SDS）成員。

該單位成立於1968年，任務是監控政治運動、社運與極端團體，克莉絲汀是組內少數女性成員，也是唯一和監控對象發展出親密關係的女性臥底。至於和克莉絲汀交往的男子，則是當時倫敦ALF內的核心人物，曾於1993年因在狩獵現場頭撞獵人，導致對方鼻樑骨斷裂，因此被判刑3個月。

據了解，兩人於克莉絲汀臥底期間就已成為情侶，彼此關係密切。2000年左右克莉絲汀以「赴澳洲奔喪」為由退出運動圈，不過真正原因其實是任務結束後辭職離隊，和該名男子搬到英國康沃爾同居。

克莉絲汀的假名在2018年正式曝光，根據公開文件顯示，她曾獲授權參與1998年一場造成數千隻水貂外逃、重創英國生態的放生行動，事後倫敦警察廳致歉，承認事先未知會地方警方，引起外界批評警方揭露克莉絲汀的身分，卻未公開指揮官名單。克莉絲汀則強調，多年臥底工作造成她嚴重心理創傷，同時也為傷害曾經信任她的動保人士公開道歉。

如今克莉絲汀和丈夫兩人、三隻狗定居於瑞典一處偏遠島嶼，過著不與外界聯繫的生活，對於媒體詢問也未回應。儘管克莉絲汀選擇缺席正在進行中的「臥底警察行動調查」，不過本案也被調查團隊視為典型案例，說明女性臥底同樣存在情感介入風險，並對相關授權程序與指揮監督責任展開全面檢視。

