《臥底洪小姐》好看嗎？朴信惠扮20歲菜鳥，展現有趣老靈魂！高庚杓瘦回高顏值穿西裝太帥了

《臥底洪小姐》朴信惠飾演一名 35 歲的菁英證券監管官，為了追查資金黑幕而偽裝成 20 歲新進菜鳥員工潛入證券公司，這種年齡與身份的雙重反差讓不少網友笑說「根本演自己」，也讓整部劇在開播前就先抓到關注度。

與她對戲的高庚杓，先前休息時曾被說愛吃而變胖，後來才自曝是因為曾經生病服藥變成易胖體質，上綜藝節目時還因幸福雙下巴搭妹妹頭而在網路上掀起話題，雖然粉絲們一致支持高庚杓吃胖，只要幸福就好，不過為了演出這次《臥底洪小姐》中的冷面企業精英，高庚杓快速瘦身，整體狀態俐落，線條收緊，被粉絲形容為瘦回高顏值的高峰時期，帥度與氣場都沒有讓粉絲們失望。

《臥底洪小姐》劇情故事

故事設定在 1990 年代末的金融業現場。女主角洪金寶原本是戰功彪炳的證券監管官，擅長以證據與數據說話，在體制內屬於被高度信任的菁英。她在追查一條異常資金流向時，發現線索指向某家證券公司高層，卻苦於無法取得關鍵證據。為了深入核心，她決定用最冒險的方式切入，偽裝成 20 歲的菜鳥新人「洪玫瑰」進入該公司，從最底層的位置開始摸索真相。

臥底後的洪金寶同時面對兩種壓力。職場層面，她得適應階級森嚴、男性主導的金融圈文化，從影印、跑腿與會議紀錄開始做起，任何一個「太聰明」或「太不菜」的反應，都可能引起懷疑。任務層面，她必須在不驚動任何人的情況下，沿著資金、人脈與權力關係一層一層往上追，找出真正操盤的人。

在這個過程中，她不可避免地與公司裡的關鍵人物申正宇正面交鋒。申正宇精於判斷、對異常高度敏感，是整個公司最像獵人的存在。洪金寶的每一個選擇，都可能被他捕捉到破綻。兩人從互相看不順眼開始，逐漸在試探與對峙中累積火花，也讓臥底行動變得更加危險。

《臥底洪小姐》演員角色

洪金寶／洪帳美或譯洪薔薇（朴信惠飾演）

朴信惠飾演的洪金寶，是專業與紀律並重的證券監管官，習慣站在制度與證據那一側，而為了臥底她被迫隱藏自己的精明幹練，化身為 20 歲的新進員工洪帳美（洪薔薇），裝作對職場一無所知，企圖找出潛入企業卻失聯的神秘線人「小耶」。朴信惠在劇中以幹練的裝扮飾演洪金寶，當飾演洪帳美時則是穿得花俏搭配短捲髮，區隔俐落幹練辦案者和話題新人菜鳥的差異。雖說她在演出新人時刻意壓低氣場、放慢反應的逗趣表演方式，讓這個偽裝顯得有說服力，不過本劇的重點並不是熟女裝嫩，而更像是老靈魂在年輕軀殼裡後，後續引發的一連串連鎖反應的趣味。

申正宇（高庚杓飾演）

高庚杓飾演的申正宇是證券公司內部的關鍵人物，冷靜、敏銳、擅長捕捉異常狀況，被形容為企業獵人般的存在。他對公司內部的資金與人事流動瞭若指掌，對新進員工尤其保持警戒。不過遇見很像初戀情人的洪薔薇，兩人的關係變得錯綜複雜。高庚杓以俐落髮型與合身西裝造型回歸，是他擅長的都會型男類型，整體狀態清爽，氣場收斂卻鋒利，讓角色的「高風險感」一出場就成立，也讓不少觀眾直呼他回到高顏值時期，與角色設定高度貼合。

高福熙（河允景飾演）

在《非常律師禹英禑》裡飾演「春日暖陽崔秀妍」河允景（或譯河潤景），這次飾演洪帳美潛入的韓民證券公司裡的前輩型人物高福熙，跟洪帳美是首爾市未婚女性職員宿舍301室的室友，有著移民美國的夢想。她與洪帳美生活息息相關，因此既對她照顧，卻也有深入觀察。在官方釋出的預告中，洪帳美介紹自己20歲，她露出詫異表情；而洪帳美說自己不喝販賣機賣的咖啡時，她則是翻了白眼，可見兩人將在劇中有非常趣味的火花。

阿爾伯特．吳/吳阿藍（曹瀚結飾演）

出身財閥家族的角色，韓民證券會長的外孫，金光閃閃降臨韓民證券擔任危機管理本部的本部長。個性直球，看似天真爛漫的富家少爺形象，實際上其實聰明又有著細心的一面，可以自在與長輩成為朋友。他對本業沒什麼興趣，但熱愛電影，靠關係空降，也常惹出麻煩。

洪薔薇（申有娜飾演）

紅薔薇本尊，其實是洪金寶的妹妹，由ITZY的Yuna申有娜飾演，是在街頭玩耍的嘻哈女孩，跟姊姊洪金寶完全不一樣，從小就對念書沒什麼興趣，選擇就讀美容學院。





《臥底洪小姐》看點1｜洪金寶名字？

朴信惠飾演的「洪金寶」，正是我們熟知的港星洪金寶。導演朴敾虎接受訪問時表示，「洪金寶」這個名字源於他對香港電影的懷念，他說：「我一直很懷念那個時代的香港電影，也是港片鼎盛時期的忠實粉絲。當我拿到劇本時，一眼就看到了角色的名字『洪金寶』。社會上對女性形象和性別角色有很多刻板印象，這部劇講述的是一個充滿進取心的女性角色，勇敢地挑戰這些刻板印象的故事。」





《臥底洪小姐》看點2｜扮20歲卻不裝嫩

35歲女性假裝自己是初出社會的20歲女孩，乍看好像有點故意裝嫩？其實洪金寶的臥底設定本身就充滿戲劇性。她必須把多年累積的專業與銳利藏起來，去演一個什麼都不懂的新人。但當她明明有著老靈魂，對許多事情的反應與想法都已經有著成熟度，當她對於一些不合理的狀態忍不住反擊時，就會出現趣味點。因此與其說是要看朴信惠裝嫩妹，不如說是一種看老靈魂回到過去的趣味。常常有人問成熟女性想要對過去的自己說些什麼？提醒什麼？這或許就與《臥底洪小姐》將要演繹的有某種程度的相似。

朴信惠自己對於在劇中裝年輕也表示，35歲的洪金寶和20歲的洪薔薇之間的區別，明顯體現在她們的髮型、穿著和說話方式上。洪金寶的標誌性裝扮是剪裁合身的西裝、直順的頭髮和整齊的形象；而薔薇的標誌性裝扮則是寬鬆的襯衫、嘻哈褲、短髮和活潑的談吐。 並且半開玩笑說：「雖然看起來比較成熟，但總之就先硬是主張自己是二十歲吧。」





《臥底洪小姐》看點3｜還原復古90年代

《臥底洪小姐》時間背景設定在復古的90年代，當時充滿性別刻板印象之外，年輕女性流行像是糖果色般繽紛的穿搭，可在朴信惠臥底演出洪帳美時充分看見。製作團隊也透露，透過有線電話、BB call 等關鍵道具，以及當時流行的造型細節精準配置，刻意避開過於典型的「1980 年代風格」，而是保留貼近 2000 年代初期的時代共感。

《臥底洪小姐》看點4｜ITZY 成員申有娜首次演出

在劇中，朴信惠的臥底角色洪帳美，其實是洪金寶的妹妹，由ITZY 成員申有娜Yuna特別出演。據說這是申有娜第一次在戲劇中的演出，而雖然戲份不多，但導演和製作團隊認為演出的某些部分必須要足夠精彩，因此在選角時其實經過了非常審慎的考慮，最終在聯繫申有娜公司的一開始就決定希望將這個角色交給Yuna演出，而也因為申有娜非常期待在戲劇中跟朴信惠合作，所以很快地就答應了，洽談進展非常迅速，也讓粉絲們格外期待她的螢幕戲劇處女作表現。

《臥底洪小姐》看點5｜301宿舍女生的有趣設定

《臥底洪小姐》裡，洪金寶扮演洪帳美必須入住公司301女生宿舍，以臥底的假身份和女生同事們朝夕相處，不僅提升了臥底的難度，也讓劇情更精彩。而朴信惠飾演的洪金寶/洪帳美在入住301女生宿舍之後，與同伴們培養出的情誼，與當時重男輕女的社會氛圍相形之下更能凸顯討論度。

女生宿舍裡的演員角色也非常精彩，包括在《非常律師禹英禑》裡飾演「春日暖陽崔秀妍」河允景（或譯河潤景）飾演的前輩室友，以及身為第一順位女性繼承人卻潛入宿舍換取情報的康諾拉／康恩主（崔智秀飾演），還有記憶力超強的金美淑（姜彩英飾演），看似非常善良，卻也隱藏著自己的秘密，女生宿舍裡將發展出的有趣故事也讓人非常期待。

《臥底洪小姐》看點6｜高庚杓瘦回顏值巔峰

高庚杓在韓國演藝圈是出了名的忽胖忽瘦體質，據傳曾經因為治療疾病服藥而變成易胖體質，但也因為非常敬業，所以高庚杓總是能夠為了角色需求而增胖或減肥。他1月時的YT節目預告中就曾宣告新年要斷食減肥，而在《臥底洪小姐》的預告和他的社群貼文中都清晰可，見高庚杓早就瘦回顏值巔峰，雙下巴和可愛的肉肉都消失了，以他精瘦俐落的狀態回歸，演繹他拿手的企業精英西裝男形象，肯定會讓粉絲們非常喜愛。

《臥底洪小姐》線上看將在1/17於Netflix播出。





