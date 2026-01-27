《臥底洪小姐》朴信惠妹妹是誰演的？「骨盆王者」申有娜演技首發，靠這組穿搭顯腰又顯瘦
朴信惠新劇《臥底洪小姐》正式上線，除了在劇中需要「回到二十歲」的朴信惠受到關注之外，在劇中飾演朴信惠妹妹洪帳美的韓國女團ITZY成員申有娜，雖然只是客串演出，但一身千禧世代的造型也引發了熱烈討論！
韓網公認「骨盆王者」的申有娜
韓國女團ITZY成員申有娜，是隊裡的「忙內」老么與門面擔當，更曾因為換上一頭火紅色的長髮有了「人間艾莉兒」的稱號，擁有170高挑身材的申有娜，同時也因為絕佳的腰臀比例成為韓國網友們公認的「骨盆王者」，更受封為最適合穿低腰牛仔褲的女團成員之一，這次客串出演《臥底洪小姐》因為劇中時間設定在1997年，申有娜也換上一身90年代的嘻哈風造型亮相，讓觀眾印象深刻！
穿搭關鍵1：短版上衣「最剛好」
從有娜的穿搭中可以很明顯看出來，無論是背心、短袖還是斜肩的上衣，她選擇的長度都有一個共通點——在肚臍以上，這也是身形上腰線最細的位置，這類型的上衣會自然把視覺重心拉到腰線最高點，整個人就會顯得腰細、腿長，比例瞬間被改變。
穿搭關鍵2：中腰直線剪裁
另一個重點，是有娜對下身版型的選擇非常聰明，許多人可能覺得短版上衣搭配高腰下身是顯瘦的經典組合，但回過頭看看有娜，她大多是選擇可以稍稍露出一點腹部肌膚的「中腰」褲型，搭配上不會太鬆垮的直線或微寬輪廓，這樣的下身也能在視覺上形成「腰很細、下半身很順」的效果。
穿搭關鍵3：視覺收放剪裁
除了上下身的單品組合之外，有娜的造型中也會以剪裁的方式來強調腰身，想試馬甲式的上衣，透過左右兩側的收縮設計，強調腰線；或是直接穿上澎裙放大骨盆，與腰線產生對比感，都是可以強調腰身的單品選擇。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● Hogan長腿神器推出全新復古田徑鞋！2026春夏焦點新品搶先看：小白鞋也有新選擇
其他人也在看
Homepod 自動播歌驚嚇情況你有沒有遇過！？谷導遇問題靠集思廣益解決
近日谷德昭家中的 HomePod 出現即使無使用也會播音樂，亦會自動由細聲變大聲，驚嚇情況以為有鬼。Yahoo Tech ・ 17 小時前 ・ 發表留言
岩田剛典熬15年獻出初體驗 「我一定會再回來」
日本男團「三代目J Soul Brothers」（JSB）成員岩田剛典「SPACE COWBOY」亞洲巡演和見面會前晚（1╱24）起一連2天在Legacy TERA登場，終於完成出道15年來首次個人海外專場的他許下心願：「我一定會再回來，希望能再見到大家！謝謝大家！我愛你！」太報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
蔡瑞雪練舞穿搭「中空挖大U」炸出雪球！川字馬甲線掀暴動
娛樂中心／張予柔報導女星蔡瑞雪擁有精緻臉蛋與纖細身材，學生時期憑藉初戀感的外型，加上就讀明星學校北一女中，因此被封為「北一女神」。蔡瑞雪平時熱愛分享生活，在IG上累積逾82萬粉絲，私下日常也備受關注。今（26）日她分享了一組於練舞室拍攝的照片，吸引粉絲瘋狂按讚。民視 ・ 16 小時前 ・ 1則留言
「MAMAMOO」玟星中文拜早年 坐粉絲懷裡唱歌
韓國女團「MAMAMOO」成員玟星前天（1╱24）在台北流行音樂中心舉辦「MUSEUM：village of eternal glow」巡迴演唱會，去年生日和聖誕節都在台度過的她一開場就大秀中文，甜撩千名粉絲「我很想你們」、「台北真的太棒了」，更搶先拜早年，連喊3次「新年快樂」！太報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
TWICE多賢戲劇處女秀 李施優曝片場幕後：不是偶像
【緯來新聞網】TWICE 多賢首次挑戰演出戲劇《Love Me》，多賢坦言《Love Me》對她來說緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
校暴爭議未平息仍復出？高旻示電影《道德家族》挑戰酒吧女郎 年底再推新劇
《無聲蛙鳴》女主角高旻示去年5月爆出校園霸淩疑雲，形象一度重挫，原定的多部新作品也因此告吹，儘管她否認所有校暴指控，揚言採取法律行動，但至今相關調查仍沒有結果。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
霍諾德登頂101戰袍出自他手！台設計縫補「運動褲」：膽戰心驚
美國攀岩大神艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，耗時91分鐘完成極限創舉，而他身著裝備同樣備受關注，曾入圍臺北戲劇獎「最佳劇場設計獎（服裝造型）」的舞臺及時尚服裝造型設計師謝介人說，自己也參與了Netflix《赤手獨攀台北101：直播》幕後工作，並經手修改過那條黑色運動褲，吐露內心可謂是「膽戰心驚」，就怕影響霍諾德表現。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
守護毛孩與長輩！水星網路 Mercusys MC230 與 MC510 智慧攝影機讓你輕鬆入手
出國旅遊或平時上班時是否擔心家中狀況？ 水星網路 Mercusys 推出兩款全新智慧攝影機產品，分別是針對室內環境設計的 MC230 室內 AI 智慧旋轉式 Wi-Fi俏媽咪玩3C ・ 16 小時前 ・ 發表留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
偶像男團成員人生榜樣引發巨大爭議 竟然是曾涉及槍擊女性犯罪的饒舌歌手
偶像男團成員人生榜樣引發巨大爭議 竟然是曾涉及槍擊女性犯罪的饒舌歌手娛樂星聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
2026泰國必買包包推薦！12個不買後悔的精緻小眾品牌
到泰國旅遊，除了品嚐美食與享受人文美景，購物行程也很重要！近年，泰國設計師品牌崛起，以親民的價格就能入手高質感的包包，一不小心就會帶好幾顆回家。本次精選 12 個熱門的泰國必買包包品牌，到了當地一定要記得到門市看看，有可能會找到命定包款！泰marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Ubisoft員工不滿公司決策，被爆內部聊天狂罵Guillemot兄弟
Ubisoft 不久前宣布公司內部重組，取消多款開發中項目和關閉工作室，被報導有超過 3,600 人被解僱，公司股價更是一口氣跌回 20 多年前的價格。 許多現職與被解雇的員工甚至是看公開新聞才得知這些壞消息，因此在內部引發了強烈的反彈情緒，被爆出員工直接通過內部聊天軟體大罵公司擁有者 Guillemot 兄弟。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 9則留言
新年神級走春鞋登場！超強隱形防水、久走不累 3大黑科技曝光
戶外品牌順應馬年到來，除了推出多款兼具機能與時尚風格的鞋履，滿足走春穿搭需求，同步開賣亮紅色等色調新衣，為新年造型注入活動，更間接帶來開運好寓意。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
2026必收IT BAG：FENDI Way！設計、細節與配色小心機，勸敗關鍵全解析
FENDI Way的梯形廓形，線條俐落卻不生硬，剛剛好的結構讓包包在視覺上看起來精緻，但實際容量卻完全不需要擔心。這顆包顯然是為現代女性的多工人生量身打造—早上裝得下筆電、文件與水壺，中午臨時外出開會，晚上下班後直接拎去聚會也完美駕馭。肩背設計是 FENDI Way 的另一個...styletc ・ 21 小時前 ・ 發表留言
鳥山明親自構思！《七龍珠》全新遊戲企劃《AGE 1000》曝光！_電玩宅速配20260126
《七龍珠》全新遊戲企劃《AGE 1000》最近釋出了首支預告影片，遊戲主角是一位擁 有變身為超級賽亞人能力的銀髮少年，而畫面中短暫出現了悟空的剪影，暗示他很有 可能跟悟空有血緣關係。 相信大家都知道《七龍珠》故事年份是以「Age」來計算，像是原作《七龍珠》 （Dragon Ball）始於Age 749，而《七龍珠Z》（Dragon Ball Z）的「和平世界篇」 則在Age 784落幕。因此，《AGE 1000》劇情很有可能發生在Z篇結束216年後的一個 全新未來世紀。 值得一提的是，這次的全新主角是由已故傳奇漫畫家鳥山明親自設計，據說遊戲故事 也極可能由他撰寫。上一次老師如此深度參與劇情的《七龍珠》遊戲，已經是多年前 的《Dragon Ball Online》。 《AGE 1000》預計2027年推出，更多情報預計於4月18日至19日，在美國舉行的 「Dragon Ball Games Battle Hour 2026」活動中揭曉，粉絲們記得持續關注後續消 息喔。 © Bandai Namco Entertainment Taiwan Ltd. All Rights Reserved.電玩宅速配 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
救國團雲林縣團委會集結基層幹部 全面點燃在地行動力新引擎
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】新世代幹部正式到位，雲林團務啟動新動能。救國團雲林縣團委會於昨(24)日上午在互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
6旬男篩檢出1期大腸癌 術後多活10餘年 醫籲6癌篩檢重要
10多年前，長期追蹤高血壓的60多歲患者鄭先生，原本僅定期回診拿藥，對大腸癌篩檢一再拖延，直到台南市立醫院醫師多次提醒後接受檢查、發現糞便潛血指數超標，確診是第1期大腸癌，接受手術治療。因發現得早、及時治療，鄭先生成功控制病情，手術後多活了10餘年壽命。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
霍諾德登101創舉大成功 賈永婕笑說沒要選舉：屁股才剛坐熱耶
美國攀岩大將霍諾德（Alex Honnold）昨成功徒手征服台北 101，僅花1小時31分就完成挑戰，締造新歷史，而台北101董事長賈永婕也被外界點名是幕後功臣，甚至力拱立她出來選台北市上報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
毛孩過年新衣adidas幫你準備好了：三葉草新中式外套寵物版本有夠萌！全系列價格、販售資訊一覽
adidas Originals一款「新中式外套」早已風靡街頭多時，唐裝設計靈感充滿東方文化韻味，但絲毫不侷限穿衣風格，從日韓一路火紅到歐美，時尚博主們人手一件。現在這件新中式外套正式推出了寵物版本，一系列的形象照更是可愛到翻！延伸閱讀：amarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
車神舒馬克黃金年代的紅色傳奇再現！1997年Ferrari F1賽車將登上巴黎拍賣會
一輛承載Ferrari與Michael Schumacher黃金年代記憶的Formula 1賽車，即將再度成為全球車壇與收藏界的焦點，由七屆F1世界冠軍Michael Schumacher與隊友Eddie Irvine實際於1997年賽季駕駛過的Ferrari F310 B，底盤編號179號，確認將於1月28日在RM Sotheby’s巴黎拍賣會登場，預估成交價介於550萬至750萬歐元之間（約新台幣2.0億元至2.7億元）。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言