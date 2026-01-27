《臥底洪小姐》朴信惠妹妹是誰演的？「骨盆王者」申有娜演技首發，靠這組穿搭顯腰又顯瘦

朴信惠新劇《臥底洪小姐》正式上線，除了在劇中需要「回到二十歲」的朴信惠受到關注之外，在劇中飾演朴信惠妹妹洪帳美的韓國女團ITZY成員申有娜，雖然只是客串演出，但一身千禧世代的造型也引發了熱烈討論！

韓網公認「骨盆王者」的申有娜

韓國女團ITZY成員申有娜，是隊裡的「忙內」老么與門面擔當，更曾因為換上一頭火紅色的長髮有了「人間艾莉兒」的稱號，擁有170高挑身材的申有娜，同時也因為絕佳的腰臀比例成為韓國網友們公認的「骨盆王者」，更受封為最適合穿低腰牛仔褲的女團成員之一，這次客串出演《臥底洪小姐》因為劇中時間設定在1997年，申有娜也換上一身90年代的嘻哈風造型亮相，讓觀眾印象深刻！

穿搭關鍵1：短版上衣「最剛好」

廣告 廣告

從有娜的穿搭中可以很明顯看出來，無論是背心、短袖還是斜肩的上衣，她選擇的長度都有一個共通點——在肚臍以上，這也是身形上腰線最細的位置，這類型的上衣會自然把視覺重心拉到腰線最高點，整個人就會顯得腰細、腿長，比例瞬間被改變。

穿搭關鍵2：中腰直線剪裁

另一個重點，是有娜對下身版型的選擇非常聰明，許多人可能覺得短版上衣搭配高腰下身是顯瘦的經典組合，但回過頭看看有娜，她大多是選擇可以稍稍露出一點腹部肌膚的「中腰」褲型，搭配上不會太鬆垮的直線或微寬輪廓，這樣的下身也能在視覺上形成「腰很細、下半身很順」的效果。

穿搭關鍵3：視覺收放剪裁

除了上下身的單品組合之外，有娜的造型中也會以剪裁的方式來強調腰身，想試馬甲式的上衣，透過左右兩側的收縮設計，強調腰線；或是直接穿上澎裙放大骨盆，與腰線產生對比感，都是可以強調腰身的單品選擇。

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Hogan長腿神器推出全新復古田徑鞋！2026春夏焦點新品搶先看：小白鞋也有新選擇

● MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD貝雷帽成《愛情怎麼翻譯？》穿搭關鍵，高允貞同款造型單品爆紅！