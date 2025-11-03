臥底潛入抓現行！泰國豪華飯店爆男同志性愛毒趴 警破門驚見滿地保險套

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

泰國警方本月2日突擊曼谷一間知名豪華飯店套房，破獲一起男同志毒品派對。警方在現場逮捕29名男子，包含28名泰國人及1名菲律賓籍男子，並查獲冰毒、搖頭丸、K他命及大量情趣用品。

警方在現場逮捕29名男子，包含28名泰國人及1名菲律賓籍男子。（圖／翻攝自Khaosod）

據泰媒《Khaosod》報導，這次掃蕩行動代號為「摧毀黃金派對」，由泰國國家警察總長基提拉·潘佩下令執行，動員超過50名警力從飯店後門突襲，警方攻入套房後發現，近30名男子僅穿著內褲聚集房內，地上散落著用過的保險套、潤滑劑，滿地狼藉。

行動中共有4名核心嫌犯落網，年齡介於27至35歲。警方表示，這4人將依持有與販售一級毒品、引誘他人吸毒等罪名起訴。現場查扣的違禁品包含1.11公克冰毒、2顆搖頭丸、1瓶液態搖頭丸、0.75公克K他命、2盒威而鋼，以及30瓶用於緩解肛門疼痛俗稱Poppers的藥物與10支注射針具。

現場查扣多項違禁品。（圖／翻攝自Khaosod）

泰國警方表示，這個毒品性愛派對組織與去年12月8日在通羅區被查獲的毒趴屬同一集團。儘管去年已被取締，該團伙並未收斂仍持續活動。警方近期接獲民眾檢舉後，派出臥底人員潛入LGBTQ+社群蒐集情資，最終成功破案。

經初步檢測，4名主嫌的尿液毒品反應呈陽性，目前已移送倫披尼警局偵辦，其餘25名參與者則接受警方訊問中，以擴大追查背後供貨與組織來源。

4名主嫌的尿液毒品反應呈陽性，目前已移送倫披尼警局進一步偵辦，其餘25名參與者則接受警方訊問中，以擴大追查背後供貨與組織來源。（圖／翻攝自Khaosod）

