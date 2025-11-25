臥房監視器曝老婆帶小王回家睡覺 綠帽夫暴怒變身綠巨人下場出爐

臥房監視器曝老婆帶小王回家睡覺，男子攜友返家暴打兩人被判刑。資料照片

高雄蔡姓男子去年從手機遠端監視器畫面驚見妻子帶男性友人返家過夜，氣沖沖帶著陳姓同事回家察看，果然活逮蔡妻與小王上身赤裸相擁而眠，兩人竟持高爾夫球桿、曬衣架鐵桿暴打蔡妻及小王。橋頭地院審理後依還將王男銬在廚房鐵架上凌虐。高雄地院審理後，依傷害、妨害自由罪將蔡男與陳男各判處1年有期徒刑。可上訴。

判決指出，蔡男去年10月間與妻子正在商談離婚，卻透過住家房間監視器，發現蔡妻帶男友返家睡覺，蔡男見狀怒不可扼，立即找來陳姓友人一同返回住處察看。兩人返家後，見到蔡妻與小王上身赤裸躺在臥室床上，蔡男頓時怒火中燒，抓起高爾夫球桿痛揍老婆及小王頭部、身體等處，陳男則徒手加入毆打小王。

兩人暴打一陣後，蔡男又將小王拖行到廚房，以金屬手銬將他銬在冰箱旁置物架鐵桿上，持續持曬衣架鐵桿毆打，並以腳踢踹，還對在一旁出言制止的蔡妻掌摑巴掌，導致小王與蔡妻全身多處受傷、骨折。

蔡男與陳男洩憤離去後，蔡妻協助小王解開手銬，隨即就醫報警。法官審理後認為，蔡男與陳男共同犯下傷害、攜帶凶器剝奪行動自由及毀損等罪，事證明確，從一重依攜帶凶器剝奪行動自由罪各判處1年有期徒刑，全案可上訴。



