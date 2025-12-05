臥推手滑奪命！槓鈴重砸胸口 55歲運動好手倒地亡

（記者許皓庭／綜合報導）巴西一名 55 歲的博物館館長蒙特內格羅（Ronald Montenegro）日前在健身房進行臥推訓練時，疑似握失槓鈴，器材瞬間滑落並重擊胸口。他雖一度自行坐起、短暫站立，但走出數步後突然倒地昏厥。健身房人員立即上前協助並送往醫療中心，仍宣告不治。意外過程曝光後，引發當地對健身房安全管理的關注。

圖／巴西一名 55 歲的民眾，日前在健身房進行臥推訓練時，疑似握失槓鈴，器材瞬間滑落並重擊胸口導致昏迷，送醫後宣告不治。（翻攝 francnews Instagram）

根據外媒《每日郵報》報導，蒙特內格羅來自巴西奧林達市，是當地 Palacio dos Bonecos Gigantes 博物館館長，同時也是熱衷健力的運動愛好者。他於 12 月 1 日前往常鍛鍊的「RW Academia」健身房運動，進行臥推項目時疑在推舉過程中脫手，使槓鈴直接落在胸前。

監視器畫面顯示，槓鈴砸落後，他表情痛苦，但仍能坐起身並試圖離開器材區。然而不久後即在健身房內倒地，周遭民眾見狀立即求助。健身房員工也迅速查看狀況並通報醫療單位，但他在送往醫療中心後仍因傷勢嚴重不幸身亡。

當地警方調查後確認此案屬意外事故，並未發現外力介入或其他可疑情況。健身房隨後於社群平台發表聲明，強調事發當下團隊已第一時間進行必要協助並聯繫急救資源，對於無法挽回蒙特內格羅的生命深感哀痛，也會持續協助家屬相關後續事宜。

蒙特內格羅任職的博物館也發布悼念聲明，表示失去的並非只是館長，更是一位推動當地文化的工作者與創作者。他的投入與願景深受在地社群肯定，館方宣布暫停營運至 12 月 5 日，以表追思。

然而，蒙特內格羅的家屬仍對事故細節抱持疑慮。一名不具名家屬表示，臥推屬高風險動作，應有人在旁監看，質疑健身房未落實必要安全措施。他指出，逝者長期鍛鍊、身體狀況良好，「從畫面看來現場沒有教練在旁盯場」，因此呼籲健身房應檢討流程並強化防護規範，以避免類似事件重演。

目前當地警方已結束初步調查，後續將釐清是否仍有其他環節需檢視。該事件也掀起民眾對健身房安全制度與教練配置的討論。

