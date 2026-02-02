生活中心／陳佳侖、陳堯棋、鄭國陽 台北報導

資深音樂人"小胖老師"袁惟仁，近八年飽受傷病侵擾，長期臥病在床，甚至一度傳出成為植物人的消息，去年底曾再度緊急送醫，引發外界高度擔憂。今天（2日）音樂人陳子鴻發文證實，袁惟仁不敵病魔、病逝家中，享年57歲。

已故音樂人袁惟仁"想念"：「我的夜晚是你的白天。」"小胖老師"袁惟仁彈吉他、自彈自唱，嗓音高亢，略帶滄桑，但如今這聲音已成為絕響。

廣告 廣告

臥病長達8年! "小胖老師"袁惟仁病逝 享年57歲

陳子鴻發文證實音樂人袁惟仁病逝。（圖／陳子鴻臉書）

已故音樂人袁惟仁"離家500浬"：「雖然離去的背影依然熟悉，我只能將淚水丟進風裡任它飄去。」資深音樂人陳子鴻，2號在臉書寫下"小胖老師一路好走"，並附上袁惟仁姊姊袁藹珍的聲明，表示小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由，我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，文末感謝所有幫助小胖老師的朋友，強調他是帶著大家的溫暖離開的。袁惟仁近八年飽受傷病侵擾。2018年10月在中國上海意外跌倒後，引發腦溢血，後續腦內檢查出良性腫瘤，兩年後又在台東老家，意外跌倒，再次住院搶救，被醫師判定"植物人，長年無意識臥病在床，去年底肺部發炎、排尿量過少再度送醫，最終在春節前夕病逝享年57歲，昔日好友黃韻玲也發文悼念。

臥病長達8年! "小胖老師"袁惟仁病逝 享年57歲

近年袁惟仁飽受傷病侵擾，長期臥病在床。（圖／民視新聞）

已故音樂人袁惟仁"征服"：「就這樣被你征服，喝下你藏好的毒。」1986年袁惟仁在民歌餐廳駐唱，1988年組成凡人二重唱，隨後成為唱片製作人，曾為S.H.E、動力火車、齊秦等歌手製作專輯，尤其傳奇金曲那英的＂征服＂更是廣為人知，是不少天王、天后的幕後推手，如今不敵病魔，這句熟悉的口頭禪也再也聽不到！已故音樂人袁惟仁：「加油好嗎」。

原文出處：臥病長達8年! "小胖老師"袁惟仁病逝 享年57歲

更多民視新聞報導

「小胖老師」袁惟仁病逝！享年57歲家屬證實了

「小胖老師」袁惟仁病逝 好友陳子鴻悲慟發聲

袁惟仁病逝！腦中風癱瘓、離婚14年妻陸元琪曾喊1句

