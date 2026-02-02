生活中心／陳佳侖 陳堯棋 鄭國陽 李育翰 台北-台東報導

資深音樂人"小胖老師"袁惟仁，近八年飽受傷病侵擾，長期臥病在床，去年底再度緊急送醫，引發外界高度擔憂。今天（2日）音樂人陳子鴻發文證實，袁惟仁不敵病魔、病逝家中，享年57歲。他的二姐袁藹珍表示，袁惟仁生前並未交代後事，目前遺體暫放台東市立殯儀館，預計後續在台北舉辦告別式。

已故音樂人袁惟仁"想念"：「我的夜晚是你的白天。」"小胖老師"袁惟仁彈吉他、自彈自唱，嗓音高亢，略帶滄桑，但如今這聲音已成為絕響。已故音樂人袁惟仁"離家500浬"：「我只能將淚水丟進風裡任它飄去。」資深音樂人陳子鴻，2號在臉書寫下"小胖老師一路好走"，並附上袁惟仁二姊袁藹珍的聲明，表示小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由，我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，文末感謝所有幫助小胖老師的朋友，強調他是帶著大家的溫暖離開的。昔日好友陶晶瑩臉書曬出兩人合照，寫下"小胖離苦得樂、願你安息"，黃韻玲也同樣發文悼念。

廣告 廣告

「小胖老師」臥病長達8年 不敵病魔離世享年57歲

袁惟仁病逝，經典口頭禪成絕響。（圖／超級星光大道）

袁惟仁二姐袁藹珍：「他是肺炎(病逝)，因為已經進出醫院很多趟了，那個他大概身體對那個抗生素，已經對他不靈了，對，後來就走了。(移到台北二殯那邊來辦?) 對。」目前遺體暫放台東市立殯儀館，預計後續在台北舉辦告別式。回顧過去八年，袁惟仁飽受傷病侵擾。2018年10月在中國上海意外跌倒後，引發腦溢血，後續腦內檢查出良性腫瘤，兩年後又在台東老家，意外跌倒，再次住院搶救，被醫師判定植物人，長年無意識臥病在床，去年底肺部發炎、排尿量過少再度送醫，最終在春節前夕病逝，享年57歲。

「小胖老師」臥病長達8年 不敵病魔離世享年57歲

近年袁惟仁臥病在床，最終不敵病魔逝世。（圖／民眾提供）

已故音樂人袁惟仁"征服"：「就這樣被你征服，喝下你藏好的毒。」1986年袁惟仁在民歌餐廳駐唱，1988年組成凡人二重唱，隨後成為唱片製作人，曾為S.H.E、動力火車、齊秦等歌手製作專輯。尤其那英金曲的"征服"更是廣為人知，是不少天王、天后的幕後推手，如今不敵病魔，這句熟悉的口頭禪，再也聽不到！已故音樂人袁惟仁：「加油好嗎。」

原文出處：「小胖老師」臥病長達8年 不敵病魔離世享年57歲

更多民視新聞報導

臥病長達8年! "小胖老師"袁惟仁病逝 享年57歲

袁惟仁「撐音樂夢32年」離世 「加油好嗎」成絕響！

袁惟仁病逝享年57歲！網淚崩：一個時代的逝去…

