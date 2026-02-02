「臥病8年」袁惟仁辭世 女兒慟曝「最大遺憾」兒曾喊「有事找我」

袁惟仁57歲離世，他與陸元琪留下袁融、袁義一雙兒女。翻攝IG/_c_c_lu



資深音樂人袁惟仁「小胖老師」，8年前因意外跌倒引發腦溢血，後續發現腦部有腫瘤，雖然治療一度好轉，卻又不慎摔倒，被判定植物人，臥病在床歷經8年，家屬證實袁惟仁今天（2／2）病逝家中，享年57歲，好友陳子鴻也在臉書轉發訃告：「小胖老師一路好走。」他生前與前妻陸元琪，育有一雙兒女，女兒袁融當初得知父親重病時，曾分享心中遺憾；兒子袁義也曾說「有事找我」，成為母親最大依靠。

根據了解，現年23歲的大兒子袁義，過去經常在臉書分享心情，雖未指名，但不少思念或是回憶的文字，被認為是向父親袁惟仁表達思念。2020年6月父親生日時，袁義曾發文表示，「細數著這些沒有你的日子，我幾乎把自己塑造成你心目中期望的我。」袁義15歲時，因父親住院時首次公開面對媒體，曾主動向媒體表示：「要問媽媽，有事都找我」，陸元琪更心疼說：「他忘記自己是小孩。」

現年20歲的女兒袁融，當時得知父親病重後，也曾感傷地寫下：「我嫁人那天...把拔應該還是沒辦法牽著我...」，如今父親病逝，女兒的希望變成最終遺憾。

袁惟仁57歲離世，他與陸元琪留下袁融、袁義一雙兒女。翻攝IG/_c_c_lu

袁惟仁與女星陸元琪於2002年結婚，陸元琪曾指控自己生下第二胎才3個月，就接到第三者來電要求她「退位」，最終雙方無法重修舊好，兩人於2016年正式離婚，結束14年的婚姻。

離婚後，袁惟仁的感情生活仍是外界焦點，2018年他在上海錄影期間意外重摔腦溢血，當時女性友人曾伴隨照顧，但是袁惟仁回台灣休養後，似乎就不再見旁人照顧，而是由袁惟仁手足全力照顧。

