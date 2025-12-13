《臥石眠雲—傅楓宸陶藝展》 分享藝創心境

記者劉昕翊／新北報導

《臥石眠雲—傅楓宸陶藝展》昨日開幕，藝術名家傅楓宸透過陶土、玻璃等多元媒材堆疊、燒製，呈現火與土的沉積及山水與文明的對話；39件作品精采豐富。即起至明年1月11日，歡迎前往新北市立鶯歌陶瓷博物館1樓陽光特展室雅賞，深刻感受獨特藝創心境。

傅楓宸2016年創辦「折劍居柴陶工作室」，專注柴燒陶塑創作，以陶土為筆、山水造型為核心，並融合茶碗與器物的山石肌理，逐步形成獨特風格，書寫一則關於山石、雲煙與心境的篇章。此次展覽完整呈現「谿山行旅」系列山水構築之作及最新的「方山」、「圓山」系列，以「臥石眠雲」為名，即寓意在自然與人心之間的棲息與呼吸，石的永恆承載雲的飄渺，正如創作者在烈火試煉後所留下的肌理與痕跡，都是一種存在的詩。

斧劈皴技法 圓、方衝撞結合

其中，「谿山行旅」系列《幽泉》為其展開山水雕塑的首件作品，曾入選瑞士卡魯日國際陶藝競賽；傅楓宸表示，剛開始想要用山水從事創作，他覺得可從《谿山行旅圖》出發，再進一步透過自己的理解塑造瀑布、山體的聳立感，而在《幽泉》送往國際參賽之前，他曾有許多類似「做這樣對嗎？」的疑問，直到作品入選，給予他很大的回饋，並接續一系列對山水、瀑布創作的探討。另「圓山」系列作品皆為渾圓造型，傅楓宸分享，既然稱其為圓山系列，就想往真正的幾何造型呈現，例如《潛域》使用斧劈皴技法，讓作品出現直線方形的切割線條，用圓、方衝撞結合。

《臥石眠雲—傅楓宸陶藝展》即日起至明年1月11日，在新北市立鶯歌陶瓷博物館1樓陽光特展室登場，陳展39件作品。（記者劉昕翊攝）

「谿山行旅」系列《幽泉》為藝術家傅楓宸開始山水雕塑的第1件作品，曾入選瑞士卡魯日國際陶藝競賽。（記者劉昕翊攝）

《潛域》。（記者劉昕翊攝）