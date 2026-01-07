《臥虎藏龍》30刷 韓裔導演圓夢邀張震拍片

張震在《幸福之路》以極度內斂而充滿力量的演出，透過細膩肢體語言與微表情，刻畫一位在殘酷現實中無聲掙扎的外送員父親，將角色的尊嚴、脆弱與韌性層層堆疊，去年成功二奪金馬影帝，日前更一舉入圍美國獨立精神獎最佳主角，勇闖北美獎季，將與好萊塢眾星同場競逐。

該片是韓裔加拿大導演勞埃德李崔，將自身短片延伸改編的首部劇情長片，他坦言創作之初便以張震為第一人選，「《臥虎藏龍》是我最愛的電影，至少看了30幾遍！」正好他在金馬頒獎典禮上，就是從《臥》片導演李安手中接過最佳新導演獎，讓他直呼：「1年前來台北說服張震到紐約拍戲，1年後再回來一起拿獎，像完成了一段圓滿的旅程。」

該片29日在台上映，張震表示，這次是以一種更「放鬆」的狀態投入演出，用最自然方式呈現一位父親每日的努力、一次次低頭後再站起來的韌性，以及父女在現實縫隙中仍試圖守住的小小幸福，希望透過這部作品傳遞正能量，也期待金馬獎的加持，能讓更多觀眾走進戲院。