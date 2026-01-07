《臥虎藏龍》30多刷 導演圓夢邀張震主演《幸福之路》

記者王丹荷／綜合報導

張震奪下第2座金馬影帝殊榮的《幸福之路》，是導演勞埃德李崔將自身短片延伸改編的首部劇情長.片。談及選角，導演勞埃德李崔坦言，劇本創作之初便以張震為第一人選，「因為《臥虎藏龍》是我最愛的電影，我至少看了30幾遍！」巧合的是，他在金馬獎頒獎典禮上，正是從《臥虎藏龍》導演李安手中接過最佳新導演獎，讓他激動直呼：「1年前來臺北說服張震到紐約拍戲，1年後再回到臺北一起拿獎，真的像完成了1段很圓滿的旅程。」

張震也分享，這次以1種更「放鬆」的狀態投入演出，用最自然的方式呈現1位父親每日的努力、一次次低頭後再站起來的韌性，以及父女在現實縫隙中仍試圖守住的小小幸福，呼應他在片中的口頭禪「勇敢一點，堅持就是勝利」，他表示，希望透過這部作品傳遞正能量，也期待金馬獎的加持，能讓更多觀眾走進戲院遇見《幸福之路》。

榮獲第62屆金馬獎最佳男主角、最佳新導演、最佳原創電影音樂3項大獎肯定的《幸福之路》，描述張震飾演在紐約打拼的外送員盧家成，在迎接分隔多年的妻子思語（陳法拉 飾）與女兒雅雅（魏愷樂 飾）團聚之際，卻在短短48小時內接連遭逢車輛失竊、租屋詐騙等打擊，剛萌生的安穩生活瞬間瓦解。為了撐起家庭，他一步步被逼近灰色邊緣，展開1段既真實又令人動容的人生考驗。

片中張震以極度內斂而充滿力量的演出，透過細膩的肢體語言與微表情，刻畫1位在殘酷現實中無聲掙扎的外送員父親，將角色的尊嚴、脆弱與韌性層層堆疊，成功再創演藝生涯巔峰代表作。電影今（7）日宣布定檔1月29日全臺溫暖獻映，片商同時驚喜宣布，1月12日將於大巨蛋秀泰影城舉辦全臺唯一一場《幸福之路》張震深度映後座談影人場，門票將於明（8）日中午12點正式開賣。

《幸福之路》張震細膩刻畫在殘酷現實中無聲掙扎的父親。（甲上娛樂提供提供）

《幸福之路》張震（右）、魏愷樂飾演父女。（甲上娛樂提供）

張震在《幸福之路》飾演在紐約打拼的外送員。（甲上娛樂提供）