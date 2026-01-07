《臥虎藏龍》30多刷！韓裔導演圓夢邀張震演出獲金馬肯定

張震在《幸福之路》飾演在紐約打拼的外送員。（甲上娛樂提供）

張震二度金馬封帝之作《幸福之路》（Lucky Lu）以極度內斂而充滿力量的演出，透過細膩的肢體語言與微表情，刻畫一位在殘酷現實中無聲掙扎的外送員父親，將角色的尊嚴、脆弱與韌性層層堆疊，成功再創演藝生涯巔峰代表作，除了在金馬獎獲3項大獎肯定，入選2025年坎城影展「導演雙週」，並一舉入圍美國獨立精神獎最佳主角、導演，勇闖北美獎季，與好萊塢眾星同場競逐，國際影展口碑持續延燒。

《幸福之路》是由韓裔加拿大導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）編導，將自身短片延伸改編的首部劇情長片，他坦言，劇本創作之初便以張震為第一人選，「因為《臥虎藏龍》是我最愛的電影，我至少看了30幾遍！」巧合的是，他在金馬獎頒獎典禮上，正是從《臥虎藏龍》導演李安手中接過最佳新導演獎，讓他激動直呼：「一年前來台北說服張震到紐約拍戲，一年後再回到台北一起拿獎，真的像完成了一段很圓滿的旅程。」

張震也分享，這次以一種更「放鬆」的狀態投入演出，用最自然的方式呈現一位父親每日的努力、一次次低頭後再站起來的韌性，以及父女在現實縫隙中仍試圖守住的小小幸福，呼應他在片中的口頭禪「勇敢一點，堅持就是勝利」，他表示，希望透過這部作品傳遞正能量，也期待金馬獎的加持，能讓更多觀眾走進戲院遇見《幸福之路》。《幸福之路》將於1月29日在台上映，下週一（12日）張震影人場將有30分鐘深度映後座談。

