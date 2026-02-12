臧芮萱搶先看冰上迪士尼 「角色在天上飛」直呼：太震撼
【緯來新聞網】女星臧芮萱2024年與YouTuber 廖怡塵（全民試車手）登記結婚，婚後育有一子小安安，今（12日）她出席《冰上迪士尼：Magic in the Stars》記者會時分享，自己最喜歡的角色是《尋龍使者：拉雅》，驚呼：「太震撼了！迪士尼角色竟然可以在天上飛！」此外，她也特別提到整體製作規模讓人驚艷，無論是燈光特技、舞蹈編排還是音樂設計，都與花式滑冰完美融合，「完全沒想到冰上迪士尼可以把這麼多元素結合在一起，真的很驚豔！」
臧芮萱分享，自己最喜歡的角色是《尋龍使者：拉雅》。（圖／記者許方正攝）
藝人祖雄則說，自己最喜歡《阿拉丁》，熟悉的角色接連登場，現場氣氛瞬間沸騰！他笑說，不只自己看得投入，女兒更是興奮不停拍手，完全沉浸在表演之中。經典音樂響起、角色華麗現身，搭配冰上流暢的滑行與舞台燈光效果，讓父女倆都留下難忘回憶。
祖雄（右）和老婆佳娜帶女兒內內看秀，佳娜妹妹歐莉雅也出席。（圖／記者許方正攝）
《冰上迪士尼：Magic in the Stars》串聯多部迪士尼經典與新世代作品，包括《冰雪奇緣２》、《尋龍使者：拉雅》、《星願》、《玩具總動員》、《汽車總動員》《公主與青蛙》、《阿拉丁》、《魔法滿屋》、《海洋奇緣》，一幕幕動人故事在冰上輪番上演，帶領觀眾踏上一場充滿勇氣、夢想與感動的奇幻冒險。演出結合氣勢磅礡的冰上舞台、華麗的佈景與燈光設計，世界頂尖滑冰表演者以高難度花式滑冰，讓經典角色躍出動畫螢幕。
李佳穎帶著兒子Collin（又又）出席看秀。（圖／記者許方正攝）
來自加拿大的滑冰演員伊森・盧瑟福（Ethan Rutherford），曾於 2018 年獲得安大略省 Pre-Novice 冰舞分區賽冠軍，2021 年加入菲爾德娛樂公司，將競技實力轉化為充滿故事張力的舞台演出，期望帶給台灣觀眾既熟悉又嶄新的迪士尼感動。伊森分享，從比賽轉為舞台表演是最大的挑戰，而截然不同的體驗也讓他找到「真正屬於自己的位置」。伊森也期望台灣觀眾能在《冰上迪士尼：Magic in the Stars》中，感受既熟悉又嶄新的迪士尼世界，喚醒每個人心中的迪士尼夢！
《冰上迪士尼：Magic in the Stars》即日起至 2 月 14 日於台北小巨蛋登場，購票請洽寬宏售票及全台萊爾富、OK 便利超商。
