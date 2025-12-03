臨停私人地遭鎖車！車主報警求解無用，律師:亂停恐賠錢。（圖／TVBS）

台南一名民眾將車臨停在餐廳外空地後，返程時發現愛車被貼違停字條並上鎖，因餐廳已打烊而報警求助，但警方表示無法處理私人土地糾紛。事件發生在台南永康一間婚宴會館，業者為顧客租用周邊空地作為免費停車場，卻頻遭附近民眾占用，因此採取鎖車手段以示警告。律師梁家瑜指出，業者鎖車行為較難構成強制罪，但違停在私人土地的車主可能因侵權行為面臨民事賠償責任。

臨停私人地遭鎖車！車主報警求解無用，律師:亂停恐賠錢。（圖／TVBS）

車主在上個月29日清晨6點多，為搭乘遊覽車北上而將車臨時停放在餐廳圍牆旁。當天晚上10點半返回時，發現包括他在內的8輛機車全被上鎖，餐廳已打烊無人可解鎖，只能報警求助。然而，警方到場後表示這屬私人土地糾紛，無法立即處理，建議車主隔日再與業者協商。

廣告 廣告

餐廳表示，鎖車並非為了求償，而是要讓違停的人了解這是私人土地，律師也強調，違停在私人土地，已構成侵權。（圖／TVBS）

餐廳員工表示，他們採取鎖車措施並非為了求償，而是要讓違停者了解這是私人土地。業者租用這片廣大空間就是為了自家客人停車使用，若不採取行動，整個停車場都會被外人占用，嚴重影響營業。

對於業者的鎖車行為是否違法，律師梁家瑜解釋，多數法律見解認為強制罪原則上是針對人而非針對物，因此本案較難構成強制罪。不過也有律師持不同意見，認為業者行為可能涉及強制罪。

但可以確定的是，車主違停在私人土地本身就是不當行為，可能已構成侵權。若地主決定追究責任，車主可能面臨民事賠償，必須為自己的違停行為付出代價。

更多 TVBS 報導

男登七星山換泳衣「全裸自拍」 山友傻眼：勸不聽

獨／不滿慢跑被擋路！ 男拍打違停車、比中指

「連撞3車」輾女會計奪命 警查獲肇事車 遭棄置偏僻道路

黃明志案周四命運揭曉 ！謝侑芯家屬提交「關鍵行李箱」

