即時中心／林韋慈報導

27歲桃園通緝犯張文在台北捷運M7出口附近投擲煙霧彈並持刀攻擊，之後轉往中山站，在人來人往的誠品南西店隨機砍人後墜樓身亡，造成4死11傷。昨（19）日，有網友分享位於北捷台北車站M7出口（公園路側）的星巴克，在凶嫌經過店外開始攻擊時，第一時間拉下鐵捲門讓顧客待在店內安全躲避，獲得大批網友讚賞，認為決定放下鐵捲門的店員，比北捷人員還機警。





有目擊者在社群平台分享影片，當時歹徒戴著防毒面具，旁若無人在捷運地下街投擲煙霧彈，現場仍有不少民眾穿流而過。接著空氣中瀰漫類似硫磺或燒塑膠的刺鼻氣味，現場開始出現騷動。

緊鄰現場的星巴克店員察覺異狀後，迅速做出拉下鐵捲門的決定，並引導顧客留在店內避難，成功阻隔潛在危險。事後流出的多段影片也顯示，歹徒曾在店外徘徊、朝店內張望，但因鐵捲門已完全關閉，未能進入，避免了更大傷亡。有民眾留言表示，自己或家人當時就在星巴克內，直到事後仍驚魂未定，感謝店員臨危不亂的判斷，「到現在都還心有餘悸」。

事件曝光後，大批網友湧入留言力挺星巴克員工，直言「整個北捷裡，星巴克最機警」、「這個決定真的救了所有人」，也有人表示星巴克應表揚當班人員並且加薪。不過也有部分民眾質疑，案發當時捷運站內未見明確引導或即時廣播示警，從畫面中仍可看到不少乘客即便目擊歹徒行徑，仍停留原地觀望甚至錄影，直言「台灣人的危機警覺性低得離譜」。





《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／臨危不亂！星巴克員工「火速關鐵門」獲表揚 網讚：救了好多人

