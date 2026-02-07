臨危受命？張又俠落馬前夕 武警司令陳源任北京衛戍區領導

2026年以來大陸多省分軍區黨委召開會議，多名省級軍區軍政主官亮相。其中，原大陸武警上海總隊司令員陳源升任北京衛戍區領導一事備受關注。據悉，北京衛戍區司令員已懸缺近一年，其前任司令員為張又俠舊部付文化。在張又俠落馬前，陳源突升任北京衛戍區司令員，當中的關聯引發諸多揣測。

原武警上海總隊司令員陳源以北京衛戍區領導身分出席會議。 （圖／翻攝微博）

據《財新網》引述《北京日報》報導，北京衛戍區於1月14日召開黨委十屆九次全體（擴大）會議，由北京市委書記、衛戍區黨委第一書記尹力出席會議並講話。原武警上海總隊司令員陳源以北京衛戍區領導身分出席會議。儘管大陸官媒未透露陳源具體職務，但一般認為陳源應已接替懸缺近一年的司令員一職。由於北京衛戍區隸屬北京軍區，具備高度機動與保衛功能，此項人事任命被視為大陸最高層在安全佈防上的重大調整。

公開資料顯示，陳源今年54歲，具有深厚的武警背景，於1989年入伍，歷任排長、教導隊教員、副中隊長等職務。2021年晉升武警少將，隨後接連執掌廣西與上海等戰略重地的武警部隊。值得注意的是，北京衛戍區司令員過去多由陸軍出身的將領擔任，陳源作為首位具有長期「武警維穩」經驗的將領跨界接掌，反映出北京對首都衛戍任務的側重點正從傳統軍事防衛轉向「內部安全管控」。

張又俠於上月24日遭立案調查。 （圖／《路透社》）

《聯合報》報導，此波人事更替正值解放軍高層大地震。此前，北京衛戍區司令員為張又俠舊部付文化。去年3月10日，付文化調任武警副司令，後晉升中將，同年10月改任陸軍副司令員。付文化調離後，北京衛戍區司令員罕見懸缺近一年。而張又俠與劉振立已於上月底遭立案調查。陳源在張又俠落馬的傳聞期間及通報前夕迅速到位，分析普遍認為這是為了確保在整肅軍方高層過程中，首都禁衛軍的絕對忠誠，防止軍內餘部產生動盪，具有強烈的「監軍」意味。

北京衛戍區肩負守衛中央機關、重要人物的重任，具備強大的特種作戰能力。自2018年起武警部隊改由中共中央、中央軍委集中統一領導後，武警與軍隊的統合愈趨緊密。陳源的上位或標誌著「張又俠時代」的影響力在北京核心防區被肅清，也象徵著一種新的「維穩式防衛」邏輯已進入中南海的安全核心。

