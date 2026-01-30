臨床到產業接軌！石崇良：盼台灣醫療生技成為第二座護國神山

為呼應政府加速布局台灣大健康產業，臺北醫學大學攜手勤業眾信聯合會計師事務所，於今（30）簽署合作意向書，正式啟動「BioBridge+ 生醫創新橋接機制」。游騰傑攝



為呼應政府加速布局台灣大健康產業，臺北醫學大學攜手勤業眾信聯合會計師事務所，於今（30）簽署合作意向書，正式啟動「BioBridge+ 生醫創新橋接機制」。衛福部長石崇良表示，台灣在晶片領域已經打造了護國神山，希望未來生技醫療也能複製這樣的成功模式，成為第二座護國神山。

石崇良今日出席記者會致詞時表示，過去在人才培育與新創醫療領域，台灣已取得不少進展，尤其在再生醫療、數位醫療與人工智慧應用等產業觀察與報告上表現優異，產業部分可說首屈一指。然而，他也坦言，醫療品質雖然卓越，但與產業的連結仍有不足。

石崇良指出，前陣子臺北醫學大學吳麥斯校長提出，希望從臨床試驗著手，成立臨床試驗聯盟，快速對接產業，並在後端找到產品上市、技術轉譯的對象。如今，透過與勤業眾信的合作簽署，這塊關鍵的「產業橋梁」已初步建立，有助於將臨床試驗成果順利轉化為市場應用。

石崇良表示，台灣在晶片領域已經打造了護國神山，希望未來生技醫療也能複製這樣的成功模式，成為第二座護國神山。「今天看到兩個強強相加，我非常高興，也祝福未來能創造更多醫療與產業的發展契機，帶領台灣醫療產業持續向前」。

石崇良表示，政府近年持續擴大健康投資，今年健保總額加計公務預算首度破兆，同時 5 年挹注 489 億元推動「健康台灣深耕計畫」全面提升醫療環境體系，以及 4 年投入 240 億元的「國家藥物韌性整備計畫」穩健醫藥品供應鏈，加上去年底立法院三讀通過「全民健康保險資料管理條例」、今年再生醫療雙法上路，接下來還有「人體生物資料庫管理條例」升級，持續完善法制支持，為大健康產業鋪設一條高速公路，並確保用路人安全，讓生醫發展穩步向前。

臺北醫學大學表示，BioBridge+ 以「橋接」為核心設計，將整合北醫體系旗下加速器與創新輔導資源，並串聯勤業眾信既有服務對象，形塑超過百家企業與新創團隊的跨域合作網絡。在 2026 年目標輔導超過 18 家、取得投（增）資或訂單金額至少新台幣五千萬元、累積獲得超過新台幣九千萬元的投資、維持提供超過百人就業機會的實質影響力。

臺北醫學大學強調，雙方將推薦具備臨床應用潛力的團隊加入 BioBridge+ ，由北醫提供附屬醫院作為臨床驗證場域，勤業眾信則以顧問角色，協助新創強化公司治理、優化商業模式與成長策略，提升募資能力與市場拓展準備度。

臺北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫持續以臨床需求為核心，支持新創在關鍵成長階段獲得貼近實務的協助，讓研究成果更順利走向產業應用。透過制定《新創產品導入附屬機構辦法》，北醫於附屬醫院體系內建構制度化的「臨床商業驗證沙盒」，提供新創團隊進行產品導入、臨床應用測試與實務回饋的專業場域，協助創新技術在真實醫療環境中完成驗證，並以附屬醫院作為初期示範點，提升產品的臨床可信度與後續市場採用潛力。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，生醫產業具有研發週期長、法規門檻高、資本需求大等特性，相較其他產業，更需要長期穩定的政策環境與整合性資源支持。

勤業眾信聯合會計師事務所生技醫療產業負責人陳重成資深會計師指出，近年智慧醫療與生醫創新已成為產業與資本市場關注的重要發展方向，在此趨勢下，企業在公司治理、財務結構與募資規畫上的成熟度，將成為能否順利吸引投資與擴大規模的關鍵。勤業眾信以專業財會與顧問服務為核心，長期協助生醫新創在公司治理、股權規畫、財務管理及募資策略上建立穩健基礎，提升投資吸引力與市場競爭力。

