臨床心理師陳品皓親子教養卡關 點破關鍵：沒信任溝通都是多餘

臨床心理師陳品皓面對親子教導也會卡關。（圖／公視提供）

臨床心理師陳品皓受邀參加公視《誰來晚餐》本週邀請到擔任來賓，他不僅是受訪家庭成員雨瑄的所崇拜的專家，也是知名親子PODCAST《關係相談所》的主持人之一，與精神科醫師鄧惠文聯手主持。他長年關注青少年與家庭關係，寫過多本心理暢銷書，用幽默又貼近生活的方式，陪伴許多人走過情緒風暴。

首次擔任節目來賓的陳品皓談起這次受邀，陳品皓坦言內心充滿感動。他表示，當邀請被慎重地提出時，自己感受到一份難以推辭的「託付感」，也因此毫不猶豫答應前來。餐桌上，他與一家人迅速拉近距離，對親手料理的馬鈴薯燉牛肉、虱目魚充滿興趣，不時穿插幽默玩笑，讓原本略顯緊張的氣氛逐漸變得自在輕鬆。

在聊天過程中，陳品皓也展現心理師的專業本色，關心年輕世代對未來的選擇與迷惘。當受訪家庭成員雨瑄談及即將前往澳洲打工的計畫，陳品皓一邊傾聽、一邊共感，直言「非常需要轉換」的心情自己也曾深有體會。他肯定跳脫既有環境、拓展視野的勇氣，認為這些無法從教科書學到的經驗，往往才是形塑一個人最關鍵的養分。

然而，長期教導家長如何與孩子溝通的陳品皓，也坦率分享自己在父親角色中的掙扎。他坦言，自己還不知道該如何找到一個心理師跟家長的角色平衡。他表示：「我都覺得我是一個很可以溝通的人，但事實上回到親子關係裡面，就發現我根本就沒在溝通。」

陳品皓進一步舉例，某次孩子跟他提出星期天要跟同學出去圖書館看書，詢問可不可以給兩百元餐費。陳品皓聽到後的第一個念頭，就會認定孩子一定不是為了要去圖書館看書，而是為了要跟朋友聚餐或是窩在一起玩手機。他因此發現，若自己都沒有辦法去信任孩子時，那講什麼後面的溝通其實都是多餘的。

