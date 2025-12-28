臨床擋得辛苦 醫促政府擬配套

衛福部國健署擬修正《優生保健法》，未來人工流產不須經配偶同意。懷孕婦女關懷協會理事長唐仙美反對修法，認為生育是家庭的大事，雙方都有貢獻，為何可以跳過配偶自行決定？修法方向講求「女性身體自主」，似乎預設配偶不會同意生下孩子，但生育議題本應由夫妻雙方商量，兩者不應畫上等號。

基隆診所協會前理事長王孫斌則支持修法，因為現行法規在實務上確實有難度，例如光靠身分證上的照片，實在難以辨認是否為本人，甚至有診所遭刻意欺騙而惹上官司。

王孫斌說，孕婦先生出海3個月，無法及時趕回來，或先生在外地上班，希望由婆婆代簽，這些情況都讓醫療人員很為難、不敢答應，但又擔心孕婦轉而尋求非法墮胎管道，反而危害健康。

王孫斌說，這類爭議多半是通姦引起，既然通姦已經除罪化，自然也沒有必要守著這項規定。極少數情況是一方想生、另一方不想生，這是夫妻溝通問題，也不應由醫療人員擔責。

台灣少子化嚴重，生育數岌岌可危。王孫斌認為，若修法通過，對於生育數量應影響不大。通常會請孕婦回家考慮3天，有些人會打退堂鼓，或看到超音波就改變心意，決定生下來。

中山醫院、美人魚診所婦產科醫師郭安妮直言「臨床上擋得很辛苦」，常有媽媽第一時間覺得不想生了，可能因此倉促決定。女性自主固然重要，但也擔心可能失去和另一半討論的機會，因此建議政府擬定配套，例如要求先和家人討論，再由女性自行決定執行人工流產。

唐仙美認為，生育是家庭的大事，應由夫妻雙方商量。當家庭出現婚姻、親子問題，應有第三方介入，但政府忽視前端的家庭議題，僅以人權、進步之名取消配偶同意權，如此一來，後端問題永遠處理不完。