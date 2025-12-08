「臨床試驗國家隊」成軍！32家醫院跨區整合 爭取全球新藥來台落地

臨床試驗是推動醫療進步與生醫競爭力的關鍵，但因審查流程未能一致，台灣近年漸漸喪失優勢。有鑑於此，台北醫學大學、北醫體系三家醫院以及台中榮民總醫院共同發起「台灣臨床試驗中心聯盟」（TACTC），集結全台32家醫療與研究機構，於今（8）日正式啟動台灣臨床試驗國家隊。衛福部長石崇良表示。新藥的取得講求的就是速度，基於新藥會有區域性及人種差異考量，如果我們能越多參加新藥的跨國臨床試驗，藥證許可速度就會越快。而台灣臨床試驗中心聯盟的成立，無異「在台灣生技上又點起了一把火」。

TACTC集結全台32家醫療與研究機構，包括23家醫學中心、2家準醫學中心、6家區域教學醫院及1所大學，凝聚跨院量能，在政府政策與資源支持下，全力強化台灣臨床試驗的國家競爭力。

石崇良表示，台灣向以醫療品質著稱，但近年臨床試驗卻日漸喪失優勢，故2024衛福部召集8家醫院成立卓越臨床試驗中心，再聯合一個IRB（倫理委員會）；雖然8家醫院不算少，但以台灣的實力，確實還可以再多一點。因為我們的中大型醫院其實品質都相當一致，臨床試驗可以做得更多更快 ；更何況在臨床實驗過程當，如果可以在台灣進行 那麼對於未來這個新藥要進入台灣，將會更有利。

石崇良舉例，新冠肺炎流行時，那時都沒有什麼特效藥，後來瑞德西韋要做人體臨床試驗，台灣就積極爭取加入。雖然後來因為台灣疫情守的很好，對瑞德西韋的迫切性不如原來想像，但還是凸顯出參與臨床試驗的重要性。故我們現在集結更多醫院及學術機構成立TACTC，堪稱多贏策略。石崇良指出，未來透過檔案的標準化、契約的一致性、再加快IRB審查標準的一致性， 能夠簡化同意的程序，然後透過平台能夠加速收案，未來再結合不論是在藥證的審查或健保的給付，堪稱一條龍式的服務。

台灣臨床試驗中心聯盟（TA,CTC）今天正式啟動，由左而右依序為聯盟籌備召集人／台北醫學大學校長吳麥斯、衛福部長石崇良及聯盟籌備共同召集人、台中榮民總醫院傅雲慶。（黃天如攝）

聯盟籌備召集人、台北醫學大學校長吳麥斯指出，臨床試驗是在嚴格倫理與法規監管下驗證創新醫療安全性與有效性的程序，「不是把病人當白老鼠，而是為明天的醫療做今天的準備」。然而目前台灣每年僅約300到400件臨床試，顯著落後於鄰近的韓國與澳洲每年超過1000件的表現。疫情後全球臨床試驗持續擴張，日本與新加坡亦持續維持兩位數成長，唯台灣「實力不輸人，案件數卻追不上人」，關鍵原因在於制度與流程效率的限制，無法同步跟上。

先前衛生福利部邀集國內8家卓越臨床試驗中心赴新加坡、澳洲觀摩。聯盟籌備共同召集人、台中榮民總醫院院長傅雲慶表示，透過實地訪查發現台灣最大瓶頸並非醫療能力不足，而是多中心流程缺乏整合，包括多中心偏理審查（IRB）耗時過長，各院合約格試不一致等，皆使國際藥廠在台啟動試驗的成本與時間提高。

傅雲慶指出，如果能在台灣就參與國際試驗，病人可以更早接觸尚未上市的潛力新藥，未來藥證審查也握有本土數據，審查速度與精準度都會提升。

展望未來，TACTC將於明年（2026）上半年選定一項多國多中第三期臨床試驗作為示範個案，驗證整合IRB文件、標準化契約、跨院收案與人才培育的實際成效，後續並將擴展至第二期月與第一期試驗。

