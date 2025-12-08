臨床試驗量不及韓國 台灣組聯盟盼加速新藥引進

（中央社記者陳婕翎台北8日電）台灣每年臨床試驗數量不到韓國一半，臨床試驗是衡量國家醫療科技水平的重要指標，臨床試驗中心聯盟今天成立，盼突破制度與流程效率限制，病人可以更早接觸尚未上市的潛力新藥。

由台北醫學大學及體系3家醫院、與台中榮民總醫院共同發起「台灣臨床試驗中心聯盟」今天正式成立，集結全台32家醫療與研究機構，包括23家醫學中心、2家準醫學中心、6家區域教學醫院及1所大學，凝聚跨院量能，在政府政策與資源支持下，全力強化台灣臨床試驗的國際競爭力。

「不是把病人當白老鼠，是為明天醫療做今天準備」，台北醫學大學校長、聯盟籌備召集人吳麥斯說，台灣每年僅約300至400件臨床試驗，顯著落後於鄰近的韓國與澳洲每年超過1000件的表現，日本與新加坡持續維持成長，唯台灣實力不輸人、案件數卻追不上人。

關鍵在於制度與流程效率限制，無法同步跟上，衛福部長石崇良表示，臨床試驗是評估國家醫療科技發展的重要指標，雖然台灣醫療表現一直名列前茅，但近年在臨床試驗方面的優勢逐漸減弱。在新藥發展講求速度的時代，民眾最關心的是「多快能用到新藥」。

石崇良說，過去只有8家醫學中心被認定為卓越臨床試驗中心，但其實台灣有更多具備能力的醫院可以投入臨床試驗，引進新藥時會考量地區與人種的特殊性，如果臨床試驗能在台灣收案，藥證審查往往能加快，病人在試驗過程中也能更早受惠。

石崇良舉例指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時期，台灣積極爭取抗病毒藥物「瑞德西韋」臨床試驗，最終確實也成功納入，讓有需要的患者可以儘早使用到新藥。「這個經驗讓我們更深刻體認加入臨床試驗對患者的重要性。」

石崇良說，台灣臨床試驗中心聯盟成立後，透過文件標準化、契約一致化與流程簡化，結合藥證審查與健保給付審查的一條龍式服務，不僅讓台灣民眾更快受益，也讓產業願意選擇台灣作為研發基地，讓台灣的醫療水準持續走在最前端，達到「win-win-win」三贏策略。

台中榮民總醫院長傅雲慶指出，如果患者能在台灣就參與國際試驗，病人可以更早接觸尚未上市的潛力新藥，未來藥證審查也握有本土數據，審查速度與精準度都會提升。透過透明可靠的受試者資訊平台提升民眾對臨床試驗的理解與信任，消除當「白老鼠」的誤解。

將於明年上半年選定一項多國多中心第3期臨床試驗作為示範個案，驗證整合IRB文件、標準化合約、跨院收案與人才培育的實際成效。「我們不只可以追上韓國與澳洲」，吳麥斯說，更要與亞太國家合作共同打造臨床試驗大聯盟，讓國際藥廠在新藥開發時第一時間就想到台灣。（編輯：李亨山）1141208