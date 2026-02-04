臨時亂填？石明謹揪棄中國籍申請表錯誤 李貞秀：我比較懶能不做就不做

記者詹宜庭／台北報導

首位中配立委李貞秀正式進入立法院，針對外界關注的國籍問題，昨日受訪時她拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調去年已親自赴中國辦理相關手續，卻遭當地公安局拒收。不過，球評石明謹質疑該表格錯誤百出，懷疑是記者會前臨時亂填的，實際未送件。對此，李貞秀今（4日）回應「我填得比較簡陋，但說實話，收件時現場該補什麼我一定都會補；沒收件的時候，我是比較懶惰的人，能不做就不做。」

針對石明謹指出她所填的申請表「錯誤百出」、「像是臨時填的」，質疑是否真有送出，李貞秀上午出席民眾黨團「人民優先 民生優先」優先法案記者會後受訪回應，「我填得比較簡陋，但說實話，收件時現場該補什麼我一定都會補；沒收件的時候，我是比較懶惰的人，能不做就不做。」

此外，對於外媒《BBC》報導指出，她在提交爭取民眾黨立委提名的隔天就與丈夫辦理離婚，引發網友批評「根本不是中配，而是離婚的中國人，與台灣無關」，李貞秀表示，自己來台30年，在台灣生兒育女、落地生根，「女人不是男人的附屬，怎麼會說我跟台灣沒連結？」她說，小孩是台灣人，與丈夫有共同的孩子，是一輩子的家人，每段婚姻都有難處，不希望外界以私事為話題，「從政是我個人的選擇，不希望連累家人，他們也都有自己生活與隱私的自由。」

至於內政部稱「若李放棄國籍申請遭中方拒絕，仍須提出佐證以確認在就職前即已辦理相關程序」，媒體詢問是否會提出佐證？李貞秀則反批賴清德政府，民眾黨立委都很認真做事，但從昨天開工到現在，怎麼大家還在討論這一Part？她強調目前已著手推動優先法案，並呼籲賴政府「拜託好好做事，不要再打口水戰了。」

