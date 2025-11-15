「臨時來電v.s.提前約好」哪種性愛更令人滿意？最新研究結果超意外！

提到理想的性愛場景，多數人心裡浮現的往往不是「排在行事曆上的約會」。電影裡的情節也總強調意外、巧遇、氣氛剛好，因此不少人認為「臨時發生的性愛比較有感覺」。但最新研究顛覆了這項直覺 —— 計畫好的性愛，其實和臨時發生的一樣令人滿意。

打破「臨時性愛比較完美」的迷思

英國約克大學研究團隊找來303位單身者與102對伴侶，比較「認為哪種比較好」與「實際體驗後的滿意度」。結果很有趣：雖然多數人嘴上說臨時性愛比較棒，但真正回憶最近一次性生活時，兩種模式的滿意度其實差不多。

廣告 廣告

研究團隊進一步追蹤121對伴侶21天，記錄每天的性愛是臨時或事先安排，並評量當天滿意度。結果顯示：不論原先偏好哪一種，實際的滿意度都沒有顯著差異。

更意外的是，多數被認為「臨時發生」的性愛，其實暗藏不少鋪陳：調情、提前空出時間、特別打扮……這些都屬於計畫的一部分。真正完全衝動的性愛，比想像中少得多。

為什麼大家覺得「臨時比較爽」？

臨時性行為常與「新鮮、刺激」連結，尤其是在關係初期，情緒、荷爾蒙與神秘感會放大體驗。然而進入穩定關係後，生活壓力、疲憊程度與日常瑣事都可能削弱臨時激情的空間。

壓力更是影響現代人性慾的首要因素。先前BBC調查便指出，壓力會擾亂荷爾蒙並抑制性欲。再加上熬夜、飲食不規律、睡眠不足，使得有些人即便想「隨興而來」，身體也不一定配合。

各國也反映現況：

美國年輕人無性生活比例從9%升到14%；

中國調查顯示，近3成20到30歲族群半年沒有性生活。

在高度忙碌的生活節奏下，「兩人剛好同時有興致」確實越來越難。

計畫好的性愛，其實一點也不無趣

研究也指出，「被期待」本身就是一種正向情緒。知道即將有親密互動，會讓伴侶之間多了一些期待感與連結感，也提醒彼此在忙碌生活中保留親密的空間。

所謂「計畫」，也不必等於制式、死板。它可以是：冰箱上的一張小紙條、傳個只有彼此看得懂的貼圖、或簡單丟一句「晚點有空嗎」，既能創造情趣，也能減少壓力。

日劇《月薪嬌妻》中，「週二擁抱日」看似刻意，卻成為角色彼此靠近的關鍵。每對伴侶都有自己的節奏，與其被「計畫＝不性感」的刻板印象束縛，不如找到最適合彼此的方式。

延伸閱讀

男人喜歡哪種性愛，看臉就知道！ 5個面向看出他和你是否契合

夫妻能不能白頭到老，看這三點就知道！最高境界不是不吵架，而是「會吵架​」