臨時喊卡！AAA倒數3天「兩成員不到」男團中國、台灣雙缺席惹議

娛樂中心／綜合報導

AHOF 9缺2來台。（圖／翻攝自IG）

韓國大型頒獎典禮「Asia Artist Awards（AAA）」將於12月6日在高雄登場，隔日緊接著舉辦「ACON 2025」演唱會。沒想到在典禮倒數僅剩3天之際，男團 AHOF爆出中國籍成員張帥博因「突發因素」無法隨隊來台；如今就連台灣籍成員簡志恩則因健康仍在休養中，無緣回到家鄉舞台，引起熱議。

AAA 頒獎典禮將於本週六登場。（圖／翻攝自IG）

AAA 今年迎來 10 週年，邀請超過 40 組韓星登台，AHOF 原被視為亮點之一，卻在最後關頭宣布陣容調整。雖然經紀公司並未透露更多細節，不少粉絲認為與近期中日「台灣有事」話題相關。

除了張帥博缺席外，台灣籍成員簡志恩也因今年 9 月因健康問題全面暫停活動，目前仍按醫療建議持續休息，預計將於明年 1 月在韓國舉行的首場 fan-con 正式回歸。這也讓台灣粉絲不免失落，紛紛感嘆：「回家鄉演出還是等不到。」

