即時中心／林韋慈報導

昨（29）日，有一名長期為動物發聲的網友在Threads發文，指出新北市中和區有一名住戶於PChome購買家用品，物流人員到場時第一時間無人應門，家中綁繩的米克斯犬因警覺而吠叫。稍後住戶委託他人開門，外送員在交貨完後竟拿出金屬支架條爆打犬隻，造成該犬牙齒斷裂、口腔出血。事後住戶已經提告，PChome24h購物也發表聲明回覆。







監視器畫面顯示，在旁人注意下，橘衣外送員直接怒打該家犬，並多次連攻擊，直到2名安裝人員離開，飼主才返家，一時沒有發現異狀。至後來，飼主才發現家犬受傷，目前已報警提出提告，新北市動保處也同步介入調查，案件正依法律程序處理。



據了解，受傷的米克斯犬名為「阿財」，牙齒遭擊斷，到動物醫院時情緒極度緊張。網友表示，看見影片相當心痛，並提醒依《動物保護法》第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物；依第 25 條，若故意造成動物嚴重肢體殘缺或重大器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20至200萬元罰金。由於牙齒屬於咬合器官，阿財的傷勢已符合「重大傷害」。



該名網友也強調，這不是一般糾紛，而是明確的動物傷害刑案。影片中可見，狗狗在自家範圍內、未主動攻擊人類的情況下被外送員持物攻擊，導致牙齒斷裂與口腔出血。他痛批，狗在私人空間吠叫是本能，不是人類施暴的理由，「今天是狗受傷，明天是不是就會換成小孩或是老人？」並強調動物不是人類的出氣包。



PChome 24h購物昨（29）日迅速發出聲明，強烈譴責此種虐待動物行為並致歉，表示涉事者並非PChome員工，而是委外廠商「通達智能運籌股份有限公司」旗下外包廠商的臨時工。PChome指出，委外廠商已即刻終止與該外包團隊的所有合作，並承諾負責後續寵物醫療與相關費用；也已聯繫飼主表達慰問，將致贈心意紅包，並宣布加強制度，未來將在與委外廠商的合約中強制增訂「動物保護與服務行為準則」，同時向台灣防止虐待動物協會（Taiwan SPCA）捐款5萬元，以支持動物福利。



今（30）日，網友再度發文表示感謝PChome的快速處置，但也指出，涉案者是外包臨時工，「換家公司就可以消失無蹤」。他呼籲委外公司應向該名行為人正式求償，以免未來再有心態不正的人，打著公司名義從事虐待動物等傷害企業名譽的行為。





廣告 廣告





快新聞／物流送貨爆打看門犬 PChome24h回應了

PChome24h迅速發出聲明回應。（圖／擷取自Threads）





原文出處：快新聞／臨時工趁無人猛打家犬「牙斷血流」 PChome急停合作發表聲明

更多民視新聞報導

201男全裸遭逮！大馬暗房多P基地曝光

布局接班？應曉薇攜愛女現身KMT黨慶 熱情擁抱支持者

被離職！陳揮文告別19年節目 鄭麗文笑了：不一定事事跟我有關

