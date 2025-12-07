臨時工遭鋼筋刺臀傷 控派遣公司阻叫救護車 還沒保勞健保

台中一名費姓臨時工，在工地施工時，不慎摔落坑洞導致臀部和腳底被鋼筋刺傷，他控訴，遭人力派遣公司阻止叫救護車，甚至在他受傷後將其免職。他指控，該公司竟未依法為其投保勞健保，僅有職災保險。台中市勞工局已介入調查，若查證屬實將依法裁處，以保障臨時工的勞動權益！

臨時工遭鋼筋刺臀傷 派遣公司「怕停工」阻叫救護車，還沒保勞健保。(圖／TVBS)

一名費姓工人在台中市柳川水環境改善工程工作時遭受嚴重職業傷害。費先生表示，他從11月17日起受雇於人力派遣公司擔任工頭，在11月26日施工擋水過程中，不慎摔落到積水半人高的坑洞中，臀部與腳底都被洞內的鋼筋刺傷，傷口後來還出現化膿情況。

臨時工勞動權益保障的關注，凸顯人力派遣業者可能存在的違法行為。(圖／TVBS)

費先生指控，他受傷時，主管竟阻止他叫救護車，理由是若叫救護車工程就會停工。費先生因傷勢嚴重，只能在當晚自行前往診所就醫。他進一步指出，由於經濟困難，他甚至無法支付醫療證明的費用。

費先生不慎摔落到積水半人高的坑洞中，臀部與腳底都被洞內的鋼筋刺傷。(圖／TVBS)

在12月1日，費先生前往勞保局申請相關補助時，赫然發現自己竟然沒有勞健保，而派遣公司也拒絕提供任何賠償。對此，該人力派遣公司老闆娘解釋，臨時工大多只投保職業災害保險而沒有勞健保是很正常的現象，她聲稱部分工人已經勞保退休，不能再保勞健保。此外，她還表示是因為現場人員認為費先生不適任，所以在他受傷前就已經決定不讓他繼續在柳川工地上班。費先生對此說法提出強烈反駁，他堅稱自己在26日受傷前一直正常報班工作，派遣公司是在他受傷後才表示他不適合繼續工作，且事後完全沒有任何慰問。

費姓工人在台中市柳川水環境改善工程工作時遭鋼筋刺傷，傷口後來還出現化膿情況。(圖／TVBS)

台中市勞檢處處長邱怡川表示，對於人力派遣公司未依規定為工作者投保勞工保險及健保的情況，將依權責移請勞動部勞工保險局及衛福部健保局裁處。同時，針對工地造成人員受傷的部分，勞檢處也會進行實地調查，如果發現違反職業安全衛生法的情況，將處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

