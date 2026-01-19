臨時改劇本成經典戲碼 《最親愛的陌生人》女神桂綸鎂撂狠話

桂綸鎂17日現身《最親愛的陌生人》影人見面會分享拍攝甘苦。（甲上娛樂提供）

由日本影帝西島秀俊攜手金馬影后桂綸鎂主演的電影《最親愛的陌生人》，上周末在台上映後好評不斷，桂綸鎂於17日現身影人見面會分享拍攝甘苦，以及首度與西島秀俊合作的心得。其中1場情緒爆發的重頭戲，桂綸鎂狠狠對飾演丈夫的西島秀俊撂1句：「不管你去哪，都是地獄！」令觀眾深感震撼，她也親解該場戲的幕後拍攝秘辛。

集結台、日、美三地製作團隊共同打造的《最親愛的陌生人》，全片於紐約實景拍攝，劇本由導演真利子哲也以日文撰寫，再經團隊翻譯改為九成以上英語對白，呈現夫妻以非母語溝通時的微妙張力。為了捕捉角色情感的細微變化，導演格外重視拍攝前的「讀本」階段，不僅在開拍前多次透過越洋連線，與西島秀俊、桂綸鎂深入討論角色與情緒層次，每場戲在完成走位後，也會特別安排演員再次讀本，反覆確認內心狀態。

西島秀俊與桂綸鎂其中一場街頭爭執戲情緒張力爆棚。（甲上娛樂提供）

片中西島秀俊與桂綸鎂有多場劍拔弩張的對手戲，其中1場街頭爭執戲更是情緒張力爆棚，桂綸鎂先是苦苦哀求丈夫不要離開，下1秒卻扯住他的衣領撂下狠話，情感瞬間翻轉。桂綸鎂透露，這場戲原本已拍攝完成，但真利子哲也臨時修改劇本要求重拍，「拍攝當天清晨5、6點突然收到修改後的劇本，傍晚就要拍那場情緒極重的戲，我連新增的英文台詞都還沒完全消化，時間非常壓縮，也相當緊張。」

