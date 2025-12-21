臨時決定先吃飯！誠品南西女客一念之差躲過張文

一名女性顧客在案發當天，險些在誠品南西店直面張文衝進店。（圖／東森新聞）





北捷19日發生隨機殺人案，27歲凶嫌張文在捷運台北車站、中山商圈隨機砍殺民眾，釀成4死11傷悲劇。一名女性顧客驚魂未定回憶，當時在誠品南西店逛街，一念之間決定先下樓吃飯，才免於直面張文衝入。

根據《ETtoday新聞雲》報導，當下誠品南西店有位女性顧客來百貨挑選聖誕交換禮物，出門前就已得知北車遭人丟煙霧彈，逛街過程中臨時決定先下樓吃飯，之後她聽見館內傳來騷動聲，讓她聯想到北車事件，擔心是否會爆炸或失火，決定與親友先離開。

廣告 廣告

女顧客一行人原先想從百貨正門離開，恰好身邊就是逃生梯，於是順著逃生梯走到室外，下樓就看到消防車、正被急救的受傷民眾，才知道在台北車站丟煙霧彈的犯人已經來到中山商圈，並且犯下隨機持刀殺人事件，要是剛才沒有決定下樓吃飯，而是往樓上繼續逛的話，恐怕難逃與犯人正面接觸。

女顧客被可怕景象嚇得往新光三越方向衝，路上還遇到飛奔前往現場的員警，後來她與親友躲進Lavelier門市，向店員解釋事情經過後，店員鎖上大門並安撫他們，說店內是強化玻璃，歹徒若要闖進來自己會先受傷。一行人躲了約半小時，直到確認張文墜樓消息才離開。

更多東森新聞報導

張文疑花1年半以上準備！「孤狼」LINE僅2聯絡人

獨家／張文火力驚人！ 汽油彈纏「麻繩」延長燃燒時間

北捷隨機殺人案傳陰謀論 唐綺陽籲：別讓謠言放大恐慌

