臨時禁止日本動漫IP！中國同人展引發大規模退攤

[Newtalk新聞] 中國 COMICUP 第 32 屆同人展（CP32）原定於本月 27 至 28 日在杭州大會展中心舉行，組委會昨（ 26 日）突然宣布，本屆展會將調整為「新國風專場」，僅限展示國產 IP 作品，不符合主題的展品將被統一撤展。此舉等同全面限制日本動漫 IP 參展，引發同人圈大規模退攤潮。

據《遊俠網》報導指出，COMICUP 是中國規模最大的同人展，第 32 屆展會（CP32）27 至 28 日將在杭州大會展中心登場，卻在開展前一週突變為「新國風專場」，也就是限定國產 IP（智慧財產權），許多參展社團、同人措手不及。

社群平台微博、微信流傳多張截圖，顯示組委會人員通知參展者，明確指出本屆展會將禁止日本 IP 相關作品，建議參展者自行評估是否參加。部分社群也提醒 Coser（角色扮演者）注意，「會場內將有工作人員巡場審查」，限制非國產 IP 角色出場。

受此影響，大量同人創作者因作品不符新規而被迫退攤，一些創作者改為在線上販售作品或延後發售計畫。原定以日本 IP 為主題的特色街道，如「法音中心街道」被取消；原本安排的實體活動「亮光 Cafe 」也轉為獨立舉辦，不在 CP32 場地內進行。

事件引發同人圈廣泛討論，社群上對臨時調整的「新國風專場」IP 預告出現不少冷嘲熱諷。 CP32 臨時砍掉日本 IP ，許多圈內人士預估觀眾將會大減，杭州恐損失超過 20 萬遊客消費量，中小社團收入銳減。若中日關係不緩和，將對中國同人、動漫展演活動造成長期深遠衝擊。

