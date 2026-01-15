臨時缺席喜宴被討「桌錢差額」 林采緹怒了：不辦更省錢

林采緹探討婚禮紅包爭議。(圖/FB@林采緹 Sunny Lin)

參加婚宴要包多少錢才不失禮儀，常讓民眾傷腦筋。35歲女星林采緹最近在threads看到一起婚宴紅包爭議，網友臨時不能出席友人婚宴，送上1200元紅包，卻被要求補齊桌錢的差價。對此，林采緹既生氣又不解，認為新人若那麼在意婚禮有沒有回本，乾脆不要辦更省錢。

林采緹在12日發布的影片中提到，她在瀏覽threads時，看到這起婚宴紅包的爭議事件，讓她感到氣憤。林采緹簡述事件的經過，B女原本已經答應出席好友A女的結婚喜宴，但婚禮前一天，B女的女兒突然生病，不得不臨時取消赴約，隨後送上1200元禮金表達心意。未料，A女對此感到不滿，直言已為B女預留兩個座位，要求對方至少需給每人1680元的餐費。

此事件在社群平台上引起兩派聲浪，有一部分網友認為，臨時失約對新人造成的損失確實不公平。不過，林采緹對這個想法感到驚訝，她認為辦婚禮的核心意義是傳遞幸福，「並不是要大家包紅包來AA我的餐費」；她更直言，如果辦婚禮的出發點是想著要「回收」禮金或是「賺錢」，那不如乾脆不要舉行，「為什麼就不要辦就好，這樣你更省錢」。

林采緹說，雖然認同包紅包是成年人的禮貌，但不應該是規定，更何況A女和B女不是很熟，A女一開始可不邀請B女，或是B女獲邀的當下可婉轉拒絕，以免造成後續的尷尬與不快。影片結尾，林采緹再度表達自身的觀點：「沒辦法接受辦婚禮是讓大家來分攤我的餐費這件事情。」並歡迎網友留言討論。

對此，網友表示：「有的人想把祝福帶給親朋好友，有的人想著婚禮如何賺一筆」，林采緹感嘆：「真的欸！只是沒想到想用婚禮賺錢的人竟然不少…」，另名網友則留言：「如果是我突然不能去，我會覺得是我的問題，我還是會包朋友價給她耶！但如果是這個事發生我不會再去跟他討耶！去討可能連朋友都不是啦！」林采緹回：「對啊 ！去討不體諒就不是朋友吧？然後如果是朋友即便到不了，肯定也會包真正的朋友價。」

