臨檢細查現破綻 桃園分局逮捕潛藏通緝失聯移工

假日警力掃蕩 杜絕亂象 桃園舞廳臨檢查獲通緝犯。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為維護轄區治安穩定，桃園警察分局於假日期間積極規劃針對舞廳、KTV、酒店等易生事端場所加強臨檢及掃蕩行動。昨(11)日晚間約22時50分，武陵派出所員警在中正路上一處移工舞廳執行臨檢勤務時，發現兩名男子神色閃爍，無法出示身分證件。經詢問，兩人以不懂中文、不願透露身分作藉口試圖規避查驗，其中一名黎姓男子（越南籍，36歲）甚至拿出手機，秀出一張電子居留證照片，自稱為自己證件，但旋即又改口是「弟弟」的證件，並一再強調「弟弟是合法的」，舉止反覆讓警方察覺有異。

員警見狀，依據《警察職權行使法》規定，將兩人帶回派出所做進一步查證。經查，黎姓男子早於民國111年就遭移民署通報失聯在案，且因涉嫌不能安全駕駛案件現遭法院通緝；另一名阮姓男子（越南籍，22歲），113年起亦通報失聯，並因涉嫌詐欺案件同樣身負通緝在身。兩人皆屬非法滯留並且被列為司法機關追緝對象，警方當場依法予以逮捕，全案依程序移送法辦。

桃園分局表示，臨檢勤務不僅可及早查緝滯留及違法分子，更能防範治安漏洞，確保社會安全。警方也呼籲，民眾與外籍移工均應攜帶合法證件，主動配合警方查驗，避免觸法。同時，警方將持續針對轄內易發生治安事件場所加強巡查，展現維護公共安全的決心，讓人民更安心。(圖/警方提供)