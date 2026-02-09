臨櫃換鈔開跑！民眾捧20萬現金換「五色新鈔」

記者鮑琇微、李昇峰／台北報導

農曆春節正式倒數，那麼新年重頭戲就是「領紅包」，全台「換新鈔」作業，也在今（9）日正式開跑，一直到13日，為期5天，民眾可前往8大公股行庫及中華郵政指定據點臨櫃兌換。而不想在銀行大排長龍的民眾，可以選擇台新、中信及台北富邦銀行等「民營銀行」，因為他們祭出了百貨、超商ATM提領和「線上預約」服務，提供上班族便利選擇。

春節將至，換新鈔也成為銀行一大作業之一。

白花花新鈔放進點鈔機，藍的、紅的、紫的，行員端著一疊又一疊鈔票，忙前忙後，2月9日起為期五天，全台八家金融機構，春節換新鈔開跑，民眾一換就是十萬元起跳。

廣告 廣告

民眾：「先準備20萬，這次要換新鈔，然後還有同事說要換新鈔，順便來換五色錢這樣。」

新鈔櫃檯大排長龍，不少人排臨櫃換鈔，要集齊 「五色鈔」，取各面額鈔票，湊齊五種顏色，五行相生，寓意生生不息、財源滾滾來，新年要討好彩頭，鈔票號碼也有巧思。

五色鈔寓意生生不息、財源滾滾來。

民眾：「8，18，或3個8，或168，他這邊可以看，100張就100張。」

朝九晚五上班族，沒時間跑銀行的看過來，民營銀行像台新、中信和國泰世華，祭出百貨超商，或捷運站點，提供ATM提領新鈔，方便民眾辦年貨逛街時，順便換鈔。

各銀行祭出換新鈔據點。

台北富邦銀行則強打智慧服務，推出線上「預約取號」，隨時查看叫號進度，不用在現場乾等。

民眾：「滿方便的，便利，但是大家還是喜歡在櫃檯，可以換不同的面額，它（ATM）應該是只有放1千塊，跟1百的，那5百跟2百可能會比較少，還有銅板也會比較少。」

看準民眾諧音搭配色，錦上添花，央行推出Google換新鈔地圖，提供民眾一鍵查詢換鈔據點。

央行推出Google換新鈔地圖。

臨櫃辦理要特別注意百元紅鈔，因顏色喜慶，需求量最高，每人限換100張。

百元紅鈔因為顏色喜氣，換鈔需求較大。

也有行員分享，銀行剛開門初期，中午休息時間和下午3點半結帳前，通常是換鈔人潮高峰，建議避開這三個時段，以免等到 天荒地老。

更多三立新聞網報導

人妻閨蜜探新生兒！狂彎腰露奶色誘老公：胸部有變大？結局展開驚呆眾人

把握寒流！軍消合體寒地特訓 武嶺攀近90度山壁

2026馬年刮刮樂怎麼挑？這款200元「中獎必賺錢」 熱門款、攻略一次看

結局驚呆眾人！交往9年未上壘 前任色誘邀約首戰 處男看傻：慾火焚身

