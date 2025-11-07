中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導

台中有民眾要到銀行臨櫃，領取十萬元購買黃金，但行員擔心他被詐騙，通知員警到場，張姓男子不滿銀行和警方不斷詢問他資金用途，還問他怎麼不乾脆買銀行ETF。不過員警也秀出密錄器澄清，張姓男子第一時間未能提供投資證明，加上最近詐騙案頻傳，才會協助關懷。





臨櫃領十萬遭行員、員警「阻詐關懷」 台中民眾怨擾民(圖/警方提供)









張先生6日早上，來到台中這家銀行，在ATM領了十萬元之後，要到臨櫃再領取十萬元，打算到附近買黃金，不滿員警和行員，一直要求說明用途，甚至還被詢問，怎麼不乾脆買銀行的ETF。張先生還指控，員警到場後，態度不佳，認為自己，遭到羞辱。

警方解釋張姓男子未能立即提供投資相關證明 加上近期黃金詐騙案頻傳才會向他勸說投資風險(圖/民眾提供)









警方解釋，張姓男子，未能立即提供，投資相關證明，加上近期黃金詐騙案頻傳，才會向他勸說詐投資風險，以及詐騙手法。最後銀行人員，查核男子資金來源，確認他提領的金額，是合法房屋履約獲利，沒有詐騙情事，才讓他提領款項。





轄區警方接到銀行行員通知到場協助關懷 張姓男子則認為關懷機制流程讓他不堪其擾(圖/民視新聞)













轄區警方表示，接到銀行行員通知，才到場協助關懷，張姓男子則認為，關懷機制流程讓他不堪其擾，只能說雙方站在不同立場，感受也不相同。









