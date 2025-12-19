臨櫃、ATM狂存千萬現鈔 副所長辣妻改列被告50萬交保

李俊良妻子黃鈺婷。

「連一鮑魚」前老闆鍾文智棄保潛逃，背後疑有官警幫忙偽造簽到紀錄助他開溜，進一步追查發現信義福德派出所前副所長李俊良和妻子黃鈺婷帳戶出現不明金流，金額高達千萬，檢調以此聲押李俊良，並將黃鈺婷從證人改為貪污罪被告，訊後諭知50萬交保，並限制出境出海加實施科技監控。

檢調追查相關金流，發現李俊良的帳戶出現逾千萬元的不明資金，隨後更查出妻子黃鈺婷近4年來，多次持大筆現金至ATM或銀行臨櫃存款，金額近千萬，但她卻對這筆錢的用途、來源交代不清，檢方認定其與丈夫同為《貪污治罪條例》財產來源不明罪的共犯，將她從證人轉為被告調查，訊後諭知50萬元交保。

檢方掌握，鍾文智因炒股被起訴後，台北地院2018年讓他具保免押，但附帶條件是每天必須準時到轄區派出所報到，2021年他被判刑18年，法院命他繳交3000萬元保金，並將報到時間改為每周一、周四及周六。

去年高等法院10月14日評議無須延長鍾文智的科技監控，並於同月17日解除，讓鍾得以不受拘束、自由行動。而後由同鄉友人鄭畯中駕駛銀色NISSAN，多次為鍾文智模擬逃亡路線。

今年3月12日，最高法院駁回鍾文智的上訴，判刑30年5個月定讞，鍾文智於同日下午2點28分，在北市信義區信義路五段，搭乘營業用小客車前往新北市石碇區，而鄭畯中則開著另一台小客車搭載馮建英，在石碇區靜安路1段等待鍾文智，3人半路改懸掛偽造車牌，躲避查緝。

同日下午3點43分，鍾文智3人在新北市平溪區轉搭游致暐駕駛的銀色TOYOTA，往宜蘭頭城方向逃逸，並製造追查斷點，之後鍾文智於隔日搭乘船隻逃亡大陸地區。

成功協助鍾文智逃亡後，游致暐還陸續以10萬、19萬價格賣車滅證，檢方偵結後，將鄭、馮、游3人依藏匿人犯罪起訴，持續追查發現，在2021年至2023年這段期間，鍾明明人在外地，警政系統卻顯示簽到正常，懷疑有官警包庇護航，誰知一查就撈出一條貪汙現金鍊。



