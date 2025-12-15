臨江夜市！男偷拍女裙底 彈珠店調電眼勇逮人

臨江夜市驚傳偷拍案！彈珠店調監視器，勇逮涉案男。（圖／outc_183 threads）

台北市臨江夜市日前發生一起偷拍事件，一名年約30歲男子趁被害女子不注意時，拿手機偷拍其裙底。所幸女子及時察覺小腿被觸碰，立即向彈珠店業者求助，經調閱監視器確認偷拍情況後報警處理。這起事件引起社會關注，法律專家提醒，偷拍案件的追訴期限為6個月，受害者應保留相關證據，而偷拍成年人可處3年以下有期徒刑，若偷拍未成年則刑責更重，最高可處7年以上有期徒刑。

臨江夜市驚傳偷拍案！彈珠店調電眼，勇逮涉案男。（圖／outc_183 threads）

事發於14日晚間8時許，一名身穿大套的男子在台北市臨江夜市彎下身，將手機鏡頭對準一名女子裙底進行偷拍。雖然偷拍行為只持續數秒，但被害女子立即感覺到有東西碰觸她的小腿，察覺情況不對。目擊民眾表示，女子一開始以為是雨傘，後來發現不對勁，請彈珠店店員協助調閱監視器，才確認遭到偷拍。

廣告 廣告

店家發現狀況後立即協助被害人，並火速報警處理。目擊民眾描述，偷拍者表現得相當鎮定，「很像犯案很多次的感覺」，雖然刪除了手機裡的照片，但擔心照片可能已被雲端備份。被害女子表示，只要男子把相簿和雲端的照片刪除就願意原諒他。

律師林冠宇解釋，許多被害者可能當下不敢提告或猶豫不決，建議受害者應先收集相關監視器畫面或證人資訊。林冠宇進一步說明，偷拍成年人可處3年以下有期徒刑，一般可能判處6個月以下，可易科罰金；但若偷拍未成年人，刑度則為7年以上有期徒刑，若沒有和解且情節嚴重，犯罪者很可能必須入獄服刑。

受害女子事後為感謝彈珠店業者熱心相助，特地購買小點心送給店家，並附上字條寫道：「給勇士們，謝謝你們的見義勇為」。夜市人來人往，任何人都可能成為偷拍目標，這次事件幸好被害人及時警覺，加上業者第一時間伸出援手，才沒讓偷拍者有機會逃脫。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多 TVBS 報導

新北短裙女驗光師幫洗眼鏡 赫見「鏡中色男偷拍」怒提告

警所內「偷拍報案人」！AI製6女不雅照 涉案警大頭照曝

噁警偷拍報案女還「AI合成裸照」！多人慘受害 處分曝光

路由器藏針孔！機電女員工剃恥毛全被拍 噁老闆狡辯遭打臉

