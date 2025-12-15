臨江街夜市彈珠店內 偷拍男大膽蹲下伸手犯案

熱鬧的台北臨江街夜市，發生偷拍案件。（圖／東森新聞）



昨天（14日）晚上，熱鬧的台北臨江街夜市，發生偷拍案件，一名女子在彈珠店內，驚覺腿部被異物掃過，原本以為是雨傘，後來調監視器一看，發現被陌生男子蹲下偷拍。警方獲報到場，被害女子要求嫌犯把偷拍照片刪除，也表示後續將會採取法律行動，不會姑息。

台北大安區臨江街夜市，除了早上是早市之外，到了晚上夜市人潮也很多，尤其是假日的時候，但是卻發生驚悚的偷拍案，警方也獲報到場。

案發在14號晚上八點，被害女子當時到一間彈珠店消費，玩到一半卻發現被一名男子，蹲下偷拍，她原本擔心是誤會，直到後來看到對方又站在遠處拍自己，鼓起勇氣，請店員幫忙調監視器。

廣告 廣告

附近店家：「好像什麼東西，從她下面掃過，（被害人）一開始是雨傘，結果後來不對，她才說她跑下去樓下，請那個弟弟（業者）幫忙調監視器，才調一下，發現原來是有偷拍。」

警方獲報到場後，女子表示希望對方把手機裡面的偷拍照片，全部刪除。

附近店家：「（嫌犯）沒有很慌欸，色狼很鎮定，好像犯案很多次的感覺。」

被害女子後續沒有提告，警方也當場告誡男子不可再犯，由於案發在熱鬧的臨江街夜市，警方現在加強巡邏，避免民眾逛夜市，還得提心吊膽，提防偷拍。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

賴瑞隆之子爆霸凌3孩！他大膽預言高雄選情：涼了

賊趁客運司機幫客上行李 大膽翻駕駛座包包

獨家／好大膽？斑馬線上擺3紐澤西護欄擋路惹議

