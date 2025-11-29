臨演前夕喊卡！濱崎步上海演唱會「獨自登台演出」 將全程錄製回饋歌迷

日本天后濱崎步原定於今（29日）在上海體育館舉辦個人演唱會。（翻攝自instagram＠a.you）

日本天后濱崎步原定於今（29日）在上海體育館舉辦個人演唱會，吸引1萬4千多名觀眾購票，並動員約200名中日工作人員花費5天搭建舞台。27日，她透過社群平台發布抵達上海的自拍照，表示一切準備就緒，並表示因為香港宏福苑大火，將刪減舞台火焰特效，不穿紅色演出服，呼籲粉絲穿著黑色衣物，以示祈願與哀悼。

然而，昨（28日）濱崎步透過限時動態宣布，演唱會因「不可抗力因素」臨時取消，她對此深感抱歉，並表示難以用言語向無法到場的1.4萬名TAs（濱崎步粉絲）道歉。她在文中強調，雖然無法與歌迷面對面互動，但仍希望以行動對粉絲負責。

即便演出取消，濱崎步仍選擇「獨自登上舞台」完成彩排及演出，並全程錄影保存，表示未來將在適當時機公開給受影響的粉絲觀看。網路上流傳的照片顯示，她身著華麗舞台服裝，面對空蕩蕩的體育場席位賣力演唱，展現敬業精神。許多網友看到後表示「好想哭」「太敬業了」「藝術家的修養」。

雖然演唱會被迫取消，但濱崎步仍選擇獨自登台演出。（翻攝自小紅書amber wu）

近期中日關係緊張，中國大陸對日本首相高市早苗「台灣有事論」不滿，導致近期多組日本藝人在中國的演出亦遭臨時喊卡。

