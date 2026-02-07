臨演安全待遇不比演員？男星見《豆腐媽媽》事件吐實情

民視8點檔《豆腐媽媽》日前傳出替身演員、37歲蘇德揚上月20日拍攝一場墜樓戲時發生意外，導致他創傷性硬腦膜下出血、面部骨折，送醫後一度命危，而他的未婚妻出面控訴沒保險、高層不聞不問等，但劇組已經發聲明否認。外界關心臨演拍戲時各項待遇和安全措施是否不如知名演員？對此，男星黃浩詠回應，就他所待過的劇組，正常來說應是大家會更關心臨演才對。

黃浩詠過去在《人選之人—造浪者》中演出對王淨所扮演的角色性騷擾的「簡哥」，也曾演出《最佳利益》，昨(6日)他發文先是驚呼：「什麼鬼！」並表示最近看到有演員受傷的新聞，他一直不敢點進去看，查了新聞才知道是他認識快20年的老朋友，「我真的瞬間不知道該說什麼。希望他早日康復，也希望台灣的拍攝團隊能越來越重視這些細節。」

黃浩詠說，自己也類似拍過相同的戲碼，大家都相當認真小心，「拍戲沒有多了不起，生命才是更珍貴的，我遇見的劇組大部分都是這樣的態度」，有網友回應：「因為你是知名演員，而他不是，臨演也是演員，卻是鐵的事實，不被劇組好好對待！」他澄清：「其實真的不用分知不知名，好的劇組，是連沒有台詞的演員都會尊重。我們在拍攝現場，反而會對臨演們更好，因為知道他們會緊張，給他們更多的陪伴，這樣大家才會更順利，臨演們才能一起參與創作，而不是只能被叫來叫去。」

而張雁名見此新聞，想起自己15年前拍攝《新兵日記特戰英雄》時被要求從7層樓的高度拍墜樓戲，他當下聽到疑似脊椎斷裂的聲音，接著醒來就發現人在醫院，醫生說還好他傷勢沒過於嚴重，「差一公分傷到神經就下半身癱瘓」，但因為傷到脊椎，復健之路漫長，他一度以為下半輩子全毀。

張雁名回憶，他以為此生無法再當演員，「好在後來恢復的還算順利，只是至今多少因為有舊傷還是偶爾會疼痛，無法痊癒了，所以今天看到這則新聞真的特別有感觸」，並希望相同的意外不要再發生，粉絲回應：「當演員真的非常辛苦，很多人都是一路辛苦過來的，每場戲都是在賣命」、「不論做什麼工作，安全第一」、「張先生是幸運的人」、「演員的辛苦危險可想而知」。

