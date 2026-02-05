臨終前想來台灣看看 日人代完成好友遺願 親自走一趟

台大婦產科醫師施景中表示，近日有一位認識超過30年的日本朋友來台灣玩，對方透露一位公司前輩突然發現罹患第四期肺癌，在生命結束之前想要來台灣走一走，無奈身體迅速惡化，這趟台灣之旅無法成行，但因為機票、旅宿都已經訂好了，他因此獨自一人，代替前輩走一趟台灣。

施景中昨（4）日在臉書分享，和一位認識超過30年的日本朋友在台灣相見，對方是在生產超音波機器的公司上班，過去購買的機器一直用了27年才「退休」，最後幾年門診時，有些孕婦都比這台機器還要年輕，非常耐用。

施景中表示，對方有一位比他資深的前輩，去年突然發現罹患第四期肺癌，驚覺生命已經接近終點，而在這最後的時刻，對方只想要來台灣走一走，委託友人協助安排行程，無奈臨近出發之前病情突然惡化，如今必須一直使用氧氣設備，心心念念的台灣之旅無法成行，對方只能獨自一人代替前輩來一趟台灣，前幾天都無心外出遊玩，最近才找了在台灣的朋友們一起吃飯。

施景中感嘆，生命的終點或許離我們還有很長一段時間，但發生此事後，也不禁讓他開始思考，臨終前到底會希望還有什麼願望能實現，並說「能夠讓日本朋友想到臨終前，想來台灣走一走，好像回到兒時的家鄉一樣，也足證日本和台灣感情的深厚」。

