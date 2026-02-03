臨終前聞到熟悉菸味！陸元琪長文慟別袁惟仁：謝謝祢曾這麼愛我
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（2）日於台東病逝，享年57歲。他與女星陸元琪曾有過一段14年婚姻，雙方在2016年簽字離婚，如今傳出噩耗，陸元琪沉寂一夜後在社群發佈長文，坦言在接獲噩耗的當下，全家就像變成「一二三木頭人」般無法動彈，只剩下眼淚不停流淌。
陸元琪曬出多張全家福，配上袁惟仁創作的曲目〈那些日子〉作為背景音樂，她坦言，原先不打算對外公開自己的心情，但經過一夜翻騰了所有的回憶後，仍有些話想對袁惟仁說，「謝謝祢曾經這麼愛我，這首歌是在我面前完成的，也因為看著祢抱著吉他彈啊唱著的寫著這首歌，我們走進了愛情裡。」
陸元琪曬出一家四口合照。（圖／翻攝自陸元琪臉書）
陸元琪透露，自己在簽字後日子過得非常艱辛，甚至為了維持收入而上節目公開雙方最不愉快的事情，導致袁惟仁被外界謾罵，「在這裡我誠懇的跟祢道歉，希望祢能理解我當初的難」，她也坦言，兩人的愛情在夢想成真時走了樣，「只有我們彼此心中才知道對方對自己有多重要，我說的是至今還是一樣。」
陸元琪憶起袁惟仁離開前的前一晚，當時她獨自在家，突然在客廳聞到一股熟悉的煙味，讓她忍不住在心中詢問：「祢回來了嗎？」隨後，她開始對著空氣說話，將這些年來的委屈以及幾乎快要堅持不下去的心情，全都傾訴給「他」聽。她也不禁感慨地寫下：「所有的怨早在我帶著孩子飛上海那天劃下句號，那次的見面一眼萬年，究竟是什麼因果這輩子讓我們的故事走成這樣…幾輩子後，又會有什麼因讓我們再次相遇呢？」
陸元琪感謝袁惟仁帶給他兩個超齡懂事的孩子。（圖／翻攝自陸元琪臉書）
陸元琪同時也感謝這段相遇，感謝袁惟仁帶給她兩個超齡懂事的孩子及所有的考題，讓她成為一個無堅不摧的媽咪，如今袁惟仁離世，兒子打起精神上班，女兒則卸下最愛的美甲，拿出爸爸留給她的吉他準備開始練習，而自己在寫完長文後也要打起精神工作，「因為我們知道，當我們開始正常運作，才是祢想要看到的，彷彿又聽到祢在耳邊說：『悲傷是因為微笑出去旅行了～加油好嗎。』」
